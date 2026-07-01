Ballet Nacional de Guatemala celebrará su 78 aniversario con presentaciones gratuitas y más de 200 artistas en escena

En recuerdo de aquel 16 de julio de 1946, cuando el Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" tuvo su primera presentación, la institución ha preparado dos galas especiales para celebrar su 78 aniversario, en compañía de instituciones musicales que, entre músicos, cantantes y bailarines, sumarán más de 200 artistas en escena.

En la primera parte del programa, la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente y la Escuela Nacional de Canto "Gloria Marina" ofrecerán una gala operática. En la segunda parte participarán el Ballet Nacional de Guatemala, el Cuarteto Primavera y el Quinteto Xocomil.

“Cerramos con el Danzón n.º 4, de Márquez, acompañados por la Orquesta Sinfónica Regional de Occidente y nuestro cuerpo de baile del Ballet Nacional de Guatemala, con coreografía del maestro Roberto Castañeda, uno de los fundadores de la institución, quien estuvo en la primera presentación del 16 de julio de 1946”, explica Sonia Marcos, directora del Ballet Nacional.

Las presentaciones tendrán lugar el miércoles 15 y jueves 16 de julio, a las 19.30 horas, en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias". Los boletos serán gratuitos. Los interesados deberán estar atentos a las redes sociales del Ballet Nacional de Guatemala, donde se anunciarán las fechas y los lugares para recogerlos.

Según Marcos, estos 78 años de trayectoria recuerdan a las personas que, a lo largo de este tiempo, han trabajado por la institución: maestros, coreógrafos, bailarines y, en la actualidad, jóvenes bailarines que le siguen dando vida.

“La cordial invitación es para que asistan a este aniversario, que es multifacético y nos lleva a nuestras raíces: desde que nació el ballet, cómo ha evolucionado durante esta época y quiénes celebran con nosotros ahora”, agrega la directora.

Además de celebrar la danza clásica en Guatemala y las casi ocho décadas de trayectoria, las presentaciones también buscan acercar este arte a los jóvenes para que se integren al Ballet Nacional de Guatemala.

Fecha

Miércoles 15 y jueves 16 de julio del 2026.

Hora

19.30 horas.

Lugar

Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural "Miguel Ángel Asturias", 24 Calle 3-81, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Entrada

Gratuita. La dinámica de distribución será comunicada en las redes sociales del Balle Nacional de Guatemala.

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