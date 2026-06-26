We Move 2026: fecha, lugar y cómo inscribirse a la carrera por las personas con síndrome de Down

Con recorridos de 1, 5 y 10 kilómetros, la carrera We Move by GuateCare 2026 se celebrará el domingo 5 de julio del 2026, a las 7 horas, en el circuito del estadio Doroteo Guamuch Flores, en la 10.ª avenida, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

"Una carrera que va más allá del deporte: es una oportunidad para correr por la salud, compartir en familia y apoyar una gran causa", dice una publicación de GuateCare en sus redes sociales.

Este año, los fondos recaudados con la actividad estarán destinados a Tebow Down Guate, centro especializado que atiende a niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down.

We Move by GuateCare 2026 es una carrera benéfica familiar que permite, incluso, la participación de mascotas. Los tiquetes tienen un valor de Q150 para cualquiera de las tres distancias. Pueden adquirirse en smartticket.fun.

Fecha

Domingo 5 de julio del 2026.

Hora

7 horas.

Lugar

Circuito del estadio Doroteo Guamuch Flores, 10.ª avenida, zona 5 de la Ciudad de Guatemala.

Entradas

Q150 por persona, disponibles en smartticket.fun

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