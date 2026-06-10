Neuro Run 2026: recorrido y detalles para participar y apoyar

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Neuro Run 2026: recorrido y detalles para participar y apoyar

El Instituto Neurológico de Guatemala (ING) invita a todos los guatemaltecos a sumarse a una nueva edición de la NeuroRun 2026.

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Durante 15 ediciones se ha corrido GNC Neuro Run. El próximo 2 de agosto será la edición 16. (Foto Prensa Libre: ING)

En la edición 2026 de la GNC Neuro Run se invita a los guatemaltecos ayudar y aportar al futuro de los niños.

Esta carrera busca fortalecer el programa PUNTEA, de Instituto Neurológico de Guatemala y es una iniciativa pionera fundada en 2017 que brinda atención integral a niños de 2 a 12 años con diagnóstico de autismo. El fortalecimiento del programa permitirá ampliar la capacidad de atención, abrir nuevos espacios terapéuticos y mejorar el acceso a terapias especializadas.

Con una recaudación los fondos fueron destinados a escalar el programa virtual del Instituto, la Plataforma de Atención Digital Integral (PADI), para que niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o autismo accedan a educación especial y terapias desde cualquier parte del país.

La carrera se corre en la Avenida Reforma y tiene espacios para 5, 10 o 15 kilómetros. Los kits se entregarán el 31 de julio y 1 de agosto en Plaza Avia, zona 10.

Fecha

2 de agosto

Hora

7 horas

Lugar

Avenida Reforma, 12 calle zona 9

Donativo

Q150

Para inscribirse

La venta de tickets se encuentra disponible en Tiendas GNC, Centro de Servicio al Cliente llamando al 2422-1338 y en el Instituto Neurológico de Guatemala.

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*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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