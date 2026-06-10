Escenario
Neuro Run 2026: recorrido y detalles para participar y apoyar
El Instituto Neurológico de Guatemala (ING) invita a todos los guatemaltecos a sumarse a una nueva edición de la NeuroRun 2026.
Durante 15 ediciones se ha corrido GNC Neuro Run. El próximo 2 de agosto será la edición 16. (Foto Prensa Libre: ING)
En la edición 2026 de la GNC Neuro Run se invita a los guatemaltecos ayudar y aportar al futuro de los niños.
Esta carrera busca fortalecer el programa PUNTEA, de Instituto Neurológico de Guatemala y es una iniciativa pionera fundada en 2017 que brinda atención integral a niños de 2 a 12 años con diagnóstico de autismo. El fortalecimiento del programa permitirá ampliar la capacidad de atención, abrir nuevos espacios terapéuticos y mejorar el acceso a terapias especializadas.
Con una recaudación los fondos fueron destinados a escalar el programa virtual del Instituto, la Plataforma de Atención Digital Integral (PADI), para que niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual o autismo accedan a educación especial y terapias desde cualquier parte del país.
La carrera se corre en la Avenida Reforma y tiene espacios para 5, 10 o 15 kilómetros. Los kits se entregarán el 31 de julio y 1 de agosto en Plaza Avia, zona 10.
Fecha
2 de agosto
Hora
7 horas
Lugar
Avenida Reforma, 12 calle zona 9
Donativo
Q150
Para inscribirse
La venta de tickets se encuentra disponible en Tiendas GNC, Centro de Servicio al Cliente llamando al 2422-1338 y en el Instituto Neurológico de Guatemala.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí .
Otros eventos en Guatemala
Consulte aquí otros eventos que se realizarán en el país.
*Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico: quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt