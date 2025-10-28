Chris Evans se convierte en papá: esto se sabe de la primera hija del actor y Alba Baptista

El actor Chris Evans, conocido por su interpretación de Capitán América, se convirtió en padre de una niña llamada Alma Grace, quien nació a las 1.27 horas del pasado 25 de octubre, según informó la prensa internacional.

Se trata de la primogénita de la pareja. Evans y la actriz Alba Baptista contrajeron matrimonio el 9 de septiembre del 2023. De acuerdo con TMZ, la boda se llevó a cabo en una ceremonia privada en Cape Cod, luego de que oficializaran su relación en redes sociales nueve meses antes.

Según la fuente extranjera, Luiz Baptista, padre de la artista, compartió meses atrás este comentario: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”, en referencia al rol paterno del actor.

Entretanto, la pareja manejó con reserva la noticia, ya que muchos medios extranjeros confirmaron el acontecimiento hasta el 28 de octubre.

Sobre Chris Evans y Alba Baptista

Evans y Baptista son actores reconocidos a nivel internacional. Él es originario de Massachusetts, Estados Unidos, mientras que su esposa es portuguesa.

El intérprete sobresale por distintas producciones, entre ellas Capitán América: el primer vengador (2011), Los vengadores (2012), Capitán América: Civil War (2016), Entre navajas y secretos (2019), Amores materialistas (2025), entre otras.

Baptista destaca por la serie televisiva La monja guerrera (2020), el filme El viaje a París de la señora Harris (2022) y la producción portuguesa Herencia maldita (2023), según Film Affinity.