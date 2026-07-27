Video: así fue la despedida de Shakira con los niños de Uganda que bailaron con ella en el Mundial 2026

Después de uno de los momentos más emotivos de la final del Mundial 2026, en la que Shakira compartió escenario con los niños bailarines Ghetto Kids, llegó el momento más difícil: la despedida.

El grupo de niños procedente de Uganda fue invitado por la cantante colombiana para participar en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial, donde la acompañó en la coreografía.

Sin embargo, una semana después del histórico evento, los niños tuvieron que despedirse para volver a África.

La cantante colombiana compartió un video en sus redes sociales en el que quedó registrada la emotiva despedida. Entre abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento, la artista les dijo adiós a los pequeños bailarines, a quienes, a su vez, intentó consolar.

“Los veo pronto. No estén tristes porque nosotros seremos amigos por siempre, lo prometo. Los voy a llamar cuando lleguen a Uganda. Milan y Sasha (sus hijos) van a llamarlos”, dijo la artista mientras los abrazaba, besaba y secaba sus lágrimas.

Shakira agregó una promesa especial: “Tal vez los vea en Madrid. ¿Ustedes quieren venir a Madrid? Yo tengo algunos shows en Madrid, tal vez ustedes pueden visitarme allá. ¿Les gustaría eso?”, les dijo.

Los niños, evidentemente tristes, pero con la ilusión de un nuevo encuentro, estuvieron de acuerdo y aceptaron la invitación.

Las imágenes fueron grabadas el domingo 26 de julio, una semana después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que la selección de España salió victoriosa frente a Argentina.

“Los Ghetto Kids nos han traído su alegría y amor contagioso, y nos han inspirado tanto con su talento, para recordarnos que, al igual que ellos, hay muchos niños que viven olvidados y que poseen un enorme potencial esperando a ser desbloqueado y solo están esperando la oportunidad de ¡Ofrece lo mejor!”, añadió la artista en la descripción que acompaña el video.

La final del Mundial 2026 estuvo marcada por el primer espectáculo de medio tiempo de la historia, el cual reunió a artistas como Shakira, Justin Bieber, Madonna, Coldplay y otros artistas, así como a personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo.

Shakira, además, incluyó a bailarines que convocó a través de las redes sociales, entre ellos los Ghetto Kids, un grupo de niños procedente de Uganda, África, que se ha hecho famoso por compartir videos de sus coreografías.