“Toy Story 5” lidera la taquilla mundial del 2026: estas son las películas más exitosas del año

Tras su estreno el pasado 18 de junio, Toy Story 5 conquistó al público de diferentes generaciones y se convirtió en la película más taquillera del 2026, con una recaudación de más de mil millones de dólares.

La producción de Disney Pixar logró la mayor recaudación del año, con US$1.022 millones en la taquilla mundial, y superó a otras exitosas cintas como Super Mario Galaxy: la película y Michael, las cuales también acumularon US$1.022 millones .

A la lista de las películas más exitosas del 2026 se suma La Odisea, estrenada el pasado 16 de julio, que en sus dos primeros fines de semana en cartelera ya logró reunir US$639.6 millones y se encamina a ocupar los primeros puestos entre las más taquilleras.

Medios internacionales destacan que las películas estrenadas este año impulsan la industria cinematográfica, que desde la pandemia del 2020 había registrado alteraciones en sus cifras de recaudación.

En el 2019, un total de nueve películas logró recaudar más de US$1 mil millones. Sin embargo, en el 2020 ninguna alcanzó esa cifra. Las películas que superaron esa barrera en los años posteriores también fueron escasas:

2021: una película

2022: tres películas

2023: dos películas

2024: tres películas

2025: tres películas

Ahora el panorama luce diferente y, según la revista Variety, el 2026 se perfila como el año con la mayor cantidad de películas que superarán los mil millones de dólares en taquilla.

Toy Story 5 incluso podría superar a su antecesora, Toy Story 4, estrenada en el 2019 y que, hasta ahora, es la producción más taquillera de la franquicia. La película recaudó US$1.070 millones y superó a Toy Story 3 (2010), que obtuvo US$1.060 millones.

Dirigida por Andrew Stanton, coguionista de la película original de Toy Story, y codirigida por McKenna Harris, la película recurre a la nostalgia y plantea una reflexión sobre cómo viven las nuevas generaciones su infancia.

Luego de dejar la pandilla de juguetes para ayudar a los juguetes perdidos al final de Toy Story 4, la nueva entrega muestra el reencuentro de los protagonistas Woody y Buzz Lightyear, quienes se unen para enfrentar a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.