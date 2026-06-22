¿Cambiaron el final de Jessie en Toy Story 5? Revelan la emotiva escena eliminada en la que se reencontraría con Emily

Disney-Pixar ha llevado la franquicia deToy Story a un nuevo nivel en su quinta entrega, en la que apela a la nostalgia asociada con los juguetes y se adentra en una reflexión sobre la niñez en un mundo gobernado por la tecnología. Sin embargo, es una escena eliminada la que ahora capta la atención por el simbolismo que habría tenido dentro de la saga.

La vaquerita Jessie ha adquirido un papel relevante en la nueva trama, lo que lleva al público a recordar su historia con Emily, con quien se tenía previsto un reencuentro en Toy Story 5. No obstante, se decidió eliminar esa escena y darle un desenlace diferente.

Fue la revelación incluida en el libro de arte de Pixar de Toy Story 5 la que habría mostrado a los seguidores de la franquicia el concepto original para el cierre de la historia de Jessie, aunque finalmente fue descartado.

Jessie, quien se consolida como una de las protagonistas de la cinta junto con Buzz Lightyear y Woody, lleva al público a recordar uno de los momentos más dolorosos de la saga: la separación de su primera dueña, Emily. Ese episodio le generó traumas de abandono que ahora debe enfrentar ante la pérdida del interés de Bonnie por su juguete Lilypad.

“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato” es una de las frases que resuenan en el tráiler de la quinta película, en el que Jessie le pide ayuda a Woody para recuperar la atención de su dueña. En realidad, este momento, marcado por el predominio de la tecnología, la lleva a recordar la traumática despedida con Emily.

Más allá de la crisis existencial de Jessie, la historia contemplaba un reencuentro con Emily varias décadas después. Así, lo que comenzó en la segunda película de Toy Story, estrenada en 1999, habría tenido un cierre definitivo. Sin embargo, Pixar decidió optar por otro final.

El reencuentro, que habría marcado 26 años de espera entre la segunda y la quinta película, quedó únicamente en bocetos. La imagen muestra a Emily junto con su nieta para recuperar a Jessie.

Esta escena, según explicó la coguionista Kenna Harris, aunque fue considerada para la película y aparece en los bocetos, fue retirada antes de iniciar el proceso de animación por decisión de Pixar. La razón habría sido que la trama contenía un exceso de nostalgia.

Medios como Milenio recuperaron sus declaraciones, en las que detalló: “Consideramos que un encuentro físico directo recurría a un exceso de nostalgia”. Por ello, destacó que se optó por un cierre diferente y con mayor simbolismo para la vaquerita.

Esto dejó a los seguidores de Toy Story con un desenlace distinto y con el deseo de ver ese reencuentro que marcó a varias generaciones.

También se conoce que la canción I Knew It, I Knew You, de Taylor Swift, habría sido escrita inspirada en la vaquerita, y muchos usuarios en redes sociales consideran que es una respuesta a Cuando alguien me amaba.