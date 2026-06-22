“La admiro mucho”: Belinda habla sobre una posible colaboración con Cazzu y revela qué piensa de los artistas argentinos

La actriz y cantante Belinda continúa llamando la atención durante esta gira, luego de su participación en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA y de que se revelara que será la voz de Lili Pad, la villana de Toy Story 5. Esta vez, fueron sus declaraciones sobre una posible colaboración con Cazzu las que llamaron la atención en redes sociales.

Las dudas sobre si habrá una colaboración entre Belinda y Cazzu volvieron a surgir luego de que en noviembre del 2025 se les viera juntas en un evento de la revista GQ, donde se tomaron fotografías y pusieron fin a los rumores de una supuesta rivalidad. Estos surgieron porque Cazzu habría iniciado una relación meses después de que Belinda y Cristian Nodal terminaran su compromiso.

Durante una entrevista con TN, Belinda Peregrín fue cuestionada sobre la posibilidad de colaborar con una artista argentina, en alusión a Cazzu. Sin embargo, la intérprete de Amor a primera vista destacó que le encantaría compartir proyectos con artistas como Bizarrap, Emilia o Los Babasónicos.

Belinda, quien ya ha colaborado con artistas argentinos como Tini Stoessel, comentó: “Es que me encantan las artistas argentinas, la verdad”. Al referirse a Bizarrap, conocido por sus BZRP Music Sessions, la española declaró que le gustaría trabajar con él.

En cuanto a las artistas mujeres, Belinda destacó: “Emilia me encanta; en general, la música argentina me gusta muchísimo”. También reveló que ha sido admiradora de Gustavo Cerati, integrante de Soda Stereo, a quien consideró: “Era para mí uno de los artistas más increíbles, más talentosos del mundo”.

Luego de mencionar a grupos y músicos como Los Babasónicos, la intérprete de Heterocromía resaltó que en Argentina hay mucho talento, por lo que le gustaría colaborar con muchos de sus artistas. Al no obtener una respuesta específica, la entrevistadora le preguntó directamente si también trabajaría con Cazzu.

Belinda, con un tono amable, confesó: “Cazzu me encanta, siempre lo he dicho. Es una artista talentosa, me encanta que es distinta”, y recalcó que no se encasilla en un solo género musical, sino que se da la oportunidad de explorar y arriesgarse con otros ritmos.

Belinda y Cazzu por fin se conocieron en la gala de GQ 2025, y no dudaron en tomarse una foto juntas. pic.twitter.com/qAefxHbHex — Playlist Magazine (@PLAYLIST_MAG) November 21, 2025

“Me identifico mucho con ella en ese sentido, que es muy versátil en su música. Y, por supuesto, si algún día tengo la oportunidad de trabajar con ella, porque la admiro mucho, me encantaría”, reveló, y dejó abierta una posibilidad que sus seguidores esperan desde el 2025.

La propia Cazzu también ha hablado sobre el tema. Medios como Milenio recuerdan cuando la argentina pidió al público no adelantar acontecimientos entre ellas, pues se habían conocido recientemente y consideró que aún debían conocerse mejor antes de colaborar.