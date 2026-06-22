Britney Spears expresa su deseo de tener otro bebé tras la reconciliación con sus hijos y un proceso de rehabilitación

La cantante Britney Spears se ha reconciliado recientemente con sus dos hijos, luego de haber sido arrestada el pasado 4 de marzo bajo sospechas de conducir bajo los efectos del alcohol. Tras pasar un tiempo en rehabilitación, la cantante volvió a captar la atención pública al revelar que desea tener otro bebé.

Fue durante la reciente celebración del Día del Padre en Estados Unidos cuando la intérprete de Baby One More Time reveló que tiene la esperanza de tener otro bebé. A través de sus redes sociales, Britney Spears apareció bailando con una pequeña guitarra que compró en México, en un video en el que hizo la revelación.

El medio Page Six recopiló el mensaje antes de que la cantante borrara la descripción del video, en el que aparece bailando con un vestido amarillo, botas negras y la guitarra en las manos. En el texto escribió: “Es un día emotivo para mí. Las guitarras me recuerdan a bebés extraterrestres, esas cuerdas tan suaves... Se dice que la música es el lenguaje de los ángeles...”.

Luego de la reflexión sobre la música, la cantante, de 44 años, destacó: “Compré esta (guitarra) en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé”, según lo recuperado por Page Six.

La declaración llega en un momento en que sus dos hijos con el artista Kevin Federline han iniciado un proceso de acercamiento para retomar su relación.

Medios como Infobae destacan que Britney Spears entró a un proceso de rehabilitación gracias a la intervención de sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, quienes la motivaron a ingresar de forma voluntaria a un centro de rehabilitación.

“Mamá, tienes que ir si quieres que sigamos viniendo”, fueron parte de las advertencias que le habrían hecho sus hijos a la cantante para poder continuar visitándola, lo que, según una fuente citada por Page Six, la convenció.

Según fuentes cercanas a Spears, la artista se encuentra bien luego de pasar al menos un mes en rehabilitación. “Está sana y feliz, y se siente muy positiva y entusiasmada por empezar de cero. La rehabilitación fue una gran oportunidad para que se reencontrara consigo misma”, dijo la fuente a Page Six.

Asimismo, se dio a conocer que ella continúa en un proceso de seguimiento a distancia, por lo que ahora se encuentra en su casa. Desde hace varios días, la intérprete de Toxic ha compartido diversos videos bailando.

Arresto de Britney Spears

La cantante fue arrestada el pasado 4 de marzo, luego de que la Patrulla de Carreteras del condado de Ventura la detuviera por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Según los detalles incluidos en el informe policial, las autoridades fueron alertadas sobre un conductor que circulaba “a gran velocidad y zigzagueando” por una carretera del condado de Ventura, lo que dio lugar a una persecución.

Después de insistirle durante algún tiempo para que se detuviera, los agentes se percataron de que quien conducía el vehículo era Britney Spears, quien, según el informe, tenía un “olor distintivo a bebida alcohólica”. Al ser consultada, la cantante comentó que había tomado una mimosa de champán y que había ingerido sus medicamentos asociados al TDAH.

Las declaraciones compartidas por Us Weekly revelan que Britney Spears se negó a bajar del vehículo, denunció acoso, hizo bromas pesadas e incluso afirmó estar ciega de un ojo. Luego de su arresto, la cantante admitió haber conducido bajo los efectos del alcohol, por lo que fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y al pago de una multa.