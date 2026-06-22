Toy Story 5 arrasa en taquilla y supera a “El día de la revelación”, de Steven Spielberg: la nueva historia de Jessie, Buzz y Woody

Toy Story está de vuelta con una nueva película que lleva al público por el camino de la nostalgia y la reflexión sobre las nuevas infancias en la era digital. La quinta entrega lleva a Woody, Buzz y Jessie a enfrentarse a la tecnología que ha acaparado la atención de los niños.

En un reencuentro entre Woody, quien habría vivido hasta ahora en Sunnyside, y Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes que permanecen con Bonnie, surge una nueva amenaza: una tableta llamada Lilypad, que les ha robado la atención de la pequeña. Los juguetes deben enfrentarse no solo a la tecnología, sino también al miedo de ser desplazados.

La película, que recurre a la nostalgia y a una narrativa de reflexión sobre cómo viven las nuevas generaciones su infancia, ha arrasado en taquilla. Toy Story 5 ha superado incluso a una de las películas más esperadas: Día de la Revelación, del cineasta Steven Spielberg.

Los juguetes, que han sido parte de la vida de varias generaciones, se han impuesto en los cines de todo el mundo. Según Box Office Mojo, Toy Story 5 logró una recaudación global de US$312 millones durante el pasado fin de semana, con lo que superó estrenos como Día de la Revelación y Obsession.

Solo en Estados Unidos recaudó US$160 millones, con lo que se convirtió en la película con mayor recaudación durante su fin de semana de estreno y superó incluso a Super Mario Bros. Galaxy en ese país, que había logrado US$130.9 millones en su primer fin de semana.

La historia, que profundiza en las emociones de la vaquerita Jessie, en su temor de ser abandonada de nuevo y en su lucha por recuperar la atención de Bonnie, se ha convertido no solo en uno de los éxitos de la temporada, sino que también se consolidó como un récord para la franquicia al superar a su antecesora, Toy Story 4.

“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato” es una de las frases que han llevado al público a reflexionar sobre cómo los niños han relegado a los juguetes a un segundo plano ante la tecnología.

La película de Disney Pixar cuenta con la participación de figuras como Taylor Swift, Bizarrap y Bad Bunny en su producción.

Impulsado por el éxito de Toy Story 5, Steven Spielberg presenta Disclosure Day (Día de la Revelación), que logró una recaudación de US$17 millones durante el fin de semana y alcanzó los US$160 millones desde su estreno, el pasado 11 de junio.

La taquilla la completa Backrooms, en el tercer puesto de recaudación, con US$7.3 millones durante el período y un acumulado de US$272 millones.