Reporte policial revela detalles del arresto de Britney Spears: cambios de humor, medicamentos y resistencia

Britney Spears se ha convertido en una de las artistas más mediáticas de Estados Unidos. La cantante fue arrestada el pasado 4 de marzo, luego de que la Patrulla de Carreteras del condado de Ventura la detuviera por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. Meses después del hecho, se revelaron nuevos detalles del arresto, en los que se señalan comportamientos agresivos y resistencia.

Los nuevos detalles surgieron luego de que medios como The New York Times revelaran datos del informe policial, en el que se señala que la intérprete de Baby One More Time conducía bajo los efectos combinados de drogas y alcohol. El documento expone los motivos de la detención y destaca que la artista presentaba cambios de humor y se negaba a salir de su vehículo.

El medio Us Weekly dio a conocer parte del informe policial, en el que se detalla que, tras el seguimiento de una denuncia anónima, la Policía fue alertada sobre un conductor que iba “a gran velocidad y zigzagueando”, lo que llevó a una patrulla a seguir el vehículo.

En el informe consta que los agentes encontraron un automóvil que invadía otro carril, por lo que activaron la sirena para que se detuviera. Pese a ello, la conductora continuó manejando sin atender las luces de la patrulla.

El testimonio del agente, citado por Us Weekly, señala: “Activé la sirena para llamar la atención del conductor”. Cuando el vehículo se detuvo, los agentes observaron a Britney Spears, de quien percibieron un “olor distintivo a bebida alcohólica”.

La cantante indicó a los oficiales que solo había tomado una “mimosa de champán”, varias horas antes. Asimismo, habría admitido que ingirió varios medicamentos recetados, entre ellos Lamictal y Adderall, utilizado para tratar el TDAH. Sin embargo, el informe señala que se encontró un frasco de Adderall que no figuraba entre los medicamentos prescritos.

“Le indiqué a Spears que saliera del auto, pero al principio se negó”, dice parte de las declaraciones del agente publicadas por Us Weekly. La artista afirmó que no podía salir debido a que anteriormente había sido víctima de acoso y bromas pesadas. También indicó que, como mujer, podía negarse a bajar del vehículo y solicitó un abogado.

Uno de los datos que resalta en la nueva información del arresto es el cambio de humor que Spears presentaba, ya que por momentos hablaba con acento británico y luego pasaba de un estado agresivo y agitado a uno extravagante. Según EFE, su comportamiento la llevó incluso a invitar a los agentes a comer a su casa.

Después de diez minutos de objeciones, Britney Spears salió del vehículo. En ese momento se intentó practicarle las pruebas de sobriedad; sin embargo, la artista alegó no sentirse bien y aseguró que era ciega de un ojo, por lo que no podía seguir la luz. También indicó que las luces le provocaban dolor de cabeza. Posteriormente, fue trasladada a la estación policial y luego al hospital local para practicarle pruebas de sangre.

Después de ello, trascendió que la artista admitió haber conducido bajo los efectos del alcohol, por lo que fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y al pago de una multa. Britney Spears ingresó en rehabilitación el pasado 12 de abril, donde busca tratar sus adicciones, según medios internacionales.