“Le inyectó las drogas a Matthew”: la carta que la madre de Matthew Perry envió al tribunal ante el juicio contra el asistente del actor

Kenneth Iwamasa enfrenta un juicio por el fallecimiento del actor Matthew Perry, conocido por la serie Friends. Se le acusa de administrarle en repetidas ocasiones inyecciones de ketamina antes de su muerte. Antes de que se dicte sentencia, la madre del actor señaló que Iwamasa debía cuidar a su hijo y mantenerlo alejado de las adicciones.

Por medio de una carta, Suzanne Morrison expresó ante un tribunal de California el papel que Kenneth Iwamasa tenía en la vida de Perry. En la misiva, Morrison destacó que ella y su familia creían que Iwamasa entendía la lucha del actor contra las adicciones, por lo que resaltó que su trabajo más importante era ayudarlo a mantenerse alejado de ellas.

La carta, revelada por el medio People, resalta que, como asistente del actor, Iwamasa debía ser su compañero y guardián, al asegurarse de que permaneciera libre de drogas. Sin embargo, según Suzanne Morrison, le ayudó a consumirlas al conseguirle un proveedor y luego otro.

Las palabras de Suzanne Morrison destacan que Iwamasa le inyectó drogas al actor, pese a no tener preparación para hacerlo. Aun así, continuó haciéndolo repetidas veces.

En el mensaje, Morrison resalta que Perry confió en su asistente, pero que al final “pagó el precio”, frase que resonó ante el juzgado que dictará sentencia el próximo 27 de mayo.

Otro de los aspectos que destacó en la carta fue que Kenneth permaneció “vigilando” a la familia después de la muerte del actor. Según Morrison, les enviaba canciones, la ayudaba a orientarse en el cementerio e incluso la llamaba cuando veía arcoíris. Durante ese tiempo, asegura, se hizo pasar como “el bueno que intentó salvar a Matthew”, según declaraciones recopiladas por People.

Qué dice la investigación judicial sobre Iwamasa

El Departamento de Justicia señala que, el día de la muerte de Matthew Perry, Iwamasa habría sido quien le administró en repetidas ocasiones la ketamina. Ese día, Perry le habría pedido que le “disparara una buena” y que preparara el jacuzzi.

Luego, el asistente salió de la vivienda para realizar diligencias y, a su regreso, localizó a Perry boca abajo dentro del jacuzzi, resalta la historia del acuerdo que firmó el acusado. Esa versión fue recopilada después de que se confirmara que Perry habría fallecido por “efectos agudos de la ketamina”.

Se conoce que la sentencia podría alcanzar hasta 15 años de prisión, mientras que la fiscalía recomendó al juzgado una condena de 41 meses de cárcel y otros tres años de libertad condicional, según datos divulgados por People.