Britney Spears busca ser “buena madre” tras ingresar a rehabilitación

Tras su arresto en marzo del 2026, la cantante estadounidense Britney Spears retomó la comunicación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y se propuso ser una “buena madre” para ellos.

Unas semanas después de su detención, Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, donde ha tenido avances positivos en su tratamiento.

Según una fuente citada por People, la artista atraviesa un buen momento en su vida personal, especialmente por el reencuentro con sus hijos.

“Ella quiere ser una buena madre. Realmente ama a Preston y Jayden y los escucha. Para Britney, es increíble poder pasar tiempo con ellos nuevamente. La hace muy feliz”, dijo, y aseguró que mantiene un vínculo cercano con los dos jóvenes.

Agregó que las personas de su entorno también han mostrado preocupación y apoyo constante, aunque en ocasiones ha resultado difícil.

De acuerdo con algunos medios internacionales, en un inicio la artista se había resistido a comenzar el tratamiento. “Todos le decían que necesitaba hacer algo, de la manera más alentadora posible. Nada”, indicó otra fuente al medio británico Daily Mail.

Sin embargo, el panorama cambió cuando sus hijos comenzaron a involucrarse: fueron amorosos, amables y firmes con ella al expresarle: “Mamá, tienes que ir si quieres que estemos cerca”, lo que la motivó a comenzar su proceso de rehabilitación.

Sean Preston y Jayden James, de 20 y 19 años, respectivamente, son fruto de su matrimonio con Kevin Federline, quien obtuvo la custodia tras divorciarse en el 2007 por “diferencias irreconciliables”.

La artista fue detenida en Ventura, California, por conducir bajo efectos de alcohol el 4 de marzo del 2026. Aunque al día siguiente recobró su libertad, el hecho desató una gran polémica sobre el comportamiento de Spears y sus antecedentes con la justicia.

Su audiencia está programada para el 4 de mayo del 2026, cuando podría esclarecerse su situación legal. Analistas aseguran que el panorama podría ser positivo ahora que se encuentra en rehabilitación, pues podría evitar la cárcel.