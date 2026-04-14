Britney Spears en rehabilitación: qué dicen expertos sobre su recuperación

La cantante estadounidense, Britney Spears, ingresó recientemente, de forma voluntaria, a un centro de rehabilitación luego de la polémica que causó su arresto el 4 de marzo del 2026 por conducir bajo efectos de licor. Especialistas han analizado su proceso de recuperación y el impacto que tendrá en el ámbito legal y destacan la importancia de establecer un plan estructurado para cuando salga del centro.

“Un plan postratamiento sólido significa terapia continua, rendición de cuentas y un entorno controlado que apoye la recuperación temprana. Si esa parte no se toma en serio, incluso un buen tratamiento no se sostiene”, explicó Richard Taite, fundador de Carrara Treatment, en declaraciones a Page Six.

El experto asegura que mantener a la persona con apoyo después de salir de rehabilitación es lo que realmente determinará el resultado, pues el ingreso es solo la primera fase del proceso.

Además, resalta la necesidad de identificar los factores que influyen en el comportamiento del paciente para adaptar el plan de recuperación a su caso específico. Spears habría manifestado sentimientos de vergüenza, preocupación y que se trató de una llamada de atención, según fuentes cercanas citadas por medios internacionales.

“El tratamiento tiene que estar construido alrededor de la persona, no al revés. El buen tratamiento no es estático, evoluciona a medida que el paciente cambia”, indicó Taite.

La artista fue detenida el 4 de marzo del 2026 bajo la sospecha de que conducía bajo efectos de licor y alguna otra sustancia en el condado de Ventura, California. Actualmente, se encuentra a la espera de su audiencia programada para el 4 de mayo próximo, en la que se esclarecerá su situación legal.

Lisa Bonner, abogada especializada en entretenimiento, asegura que haber ingresado a rehabilitación podría tener implicaciones positivas en el proceso judicial de Spears, pues “podría influir en los fiscales y en la corte para evitar una sanción más severa”, afirmó.

La abogada considera que, de mantenerse en tratamiento y dependiendo de los cargos que le imputen, el proceso legal podría tener un enfoque centrado en su rehabilitación en lugar de una pena de cárcel.

En una publicación reciente, previo a ingresar al centro de rehabilitación, la artista publicó en sus redes sociales palabras de agradecimiento por el apoyo recibido. “Gracias a todos por vuestro apoyo… ¡pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición!”, escribió.