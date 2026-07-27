Jim Carrey recuerda al director de “La Máscara” con un emotivo mensaje: “Fue un privilegio trabajar con Chuck Russell”

Tras la muerte del cineasta Chuck Russell, el actor canadiense Jim Carrey le rindió homenaje con un emotivo mensaje y recordó lo que significó trabajar junto a él en la película La Máscara, una de las más representativas de su carrera.

“Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La Máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en su plató. Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su alegría”, dijo en declaraciones a Page Six.

Carrey agregó un agradecimiento al director y resaltó la importancia que La Máscara ha tenido en su trayectoria profesional, a la que calificó como “una de las joyas de mi vida creativa”.

“Cada uno de nosotros ha sido bendecido durante muchos años por ese momento tan vibrante e imperecedero”, expresó.

Chuck Russell falleció a los 74 años el pasado 22 de julio, en San Diego, California. Su muerte fue confirmada por su esposa, Ania, al diario The New York Times.

Durante su carrera como director, productor y guionista, su trabajo estuvo vinculado a producciones de terror, acción y comedia.

Destacó con películas como Pesadilla en Elm Street 3 (1987), La mancha voraz (1988), La Máscara (1994), Eraser (1996) y El rey escorpión (2002). Su último proyecto fue Witchboard (2024).

La Máscara fue una de las producciones más destacadas tanto para Chuck Russell como para Jim Carrey. En ella, Carrey interpreta a Stanley Ipkiss, un empleado bancario que encuentra una misteriosa máscara capaz de transformar su personalidad y brindarle habilidades sobrenaturales.

El actor canadiense comparte escenas con Cameron Diaz, quien interpreta a Tina Carlyle, una cantante que desarrolla un vínculo con Stanley mientras este intenta controlar los efectos de la máscara, así como con Peter Greene, quien interpreta a Dorian Tyrell, interés amoroso de Tina.