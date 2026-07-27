Rab’in Ajaw 2026-2027: coronan a la nueva “Hija del Rey” en el Festival Folklórico Nacional

La nueva Rab'in Ajaw ("Hija del Rey") fue coronada durante el 58 Festival Folklórico Nacional Rab'in Ajaw. Se trata de Elena Jannileth Mateo Juan, representante de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quien ostentará el título durante el período 2026-2027.

El evento, que promueve la identidad, el patrimonio cultural y el liderazgo de la mujer indígena en Guatemala, fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en el 2010 y se celebra en julio de cada año en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz.

Este año, las actividades comenzaron el miércoles 22 de julio con la inscripción de las candidatas; el jueves 23 se celebraron la Ceremonia Maya y el desfile por las calles de Cobán. El viernes 24, las 142 aspirantes pronunciaron sus discursos, en los que compartieron un mensaje en su idioma materno y mostraron la identidad, los valores y las tradiciones de sus respectivas comunidades.

La elección y coronación de la Rab'in Ajaw 2026-2027 se celebró el sábado 25 de julio. El jurado calificador seleccionó primero a 13 finalistas, quienes respondieron una serie de preguntas formuladas por los jueces y expusieron su visión sobre el liderazgo de la mujer, la conservación del idioma materno y los desafíos de sus comunidades, entre otros asuntos.

Posteriormente, el grupo se redujo a solo cinco finalistas:

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango

Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez

Santiago Atitlán, Sololá

San Gaspar Chajul, Quiché

Totonicapán, Totonicapán

De entre ellas, resultó ganadora la representante de Huehuetenango, Elena Jannileth Mateo Juan, quien recibió la icónica Corona de Plata y fue investida como la nueva Rab'in Ajaw ("Hija del Rey") para el período 2026-2027.

"Para mí, ser Rab'in Ajaw es llevar la voz de la mujer indígena, portar con orgullo mi indumentaria y hablar con mucho honor mi idioma materno. (…) Les invito a las señoritas a alzar la voz y ser el futuro de nuestras futuras generaciones para poder presentarles ante el mundo quiénes somos y de dónde venimos", expresó la coronada.

La nueva Rab'in Ajaw participó en una eucaristía de acción de gracias el domingo 26 de julio en la Iglesia Catedral de Cobán. Posteriormente, se dirigió hacia la Ermita Santo Domingo de Guzmán como parte de las actividades de clausura del 58 Festival Folklórico Nacional Rab'in Ajaw.