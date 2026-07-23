Entre el aula y las redes sociales: oportunidades para fortalecer los 22 idiomas mayas de Guatemala

Los idiomas mayas han demostrado una notable capacidad de resistencia frente al paso del tiempo, la colonización y la castellanización. Actualmente, los 22 idiomas mayas reconocidos en Guatemala continúan vivos en distintos puntos del territorio nacional.

Entre las aulas, las redes sociales y la herencia de las comunidades lingüísticas, se desarrolla un proceso de rescate, fortalecimiento y difusión de estos idiomas, que poco a poco encuentran nuevas oportunidades para trascender con el paso del tiempo.

El Acuerdo Gubernativo 320-2011, Reglamento de la Ley de Idiomas Nacionales, reconoce la existencia de 22 idiomas mayas, de los cuales el Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, efectuado por el INE en el 2018, señaló que la población maya representa el 41.7% de los habitantes del país. Es decir, millones de personas utilizan estos idiomas diariamente en sus hogares y comunidades para transmitir conocimientos, valores, memoria histórica y formas propias de comprender el mundo.

Aunque algunos idiomas se han fortalecido en los últimos años, otros, como el itza', hablado en Petén, se encuentran en estado crítico. Por ello, instituciones como la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG) y el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) destacan la importancia de impulsar acciones para su rescate y fortalecimiento.

La llegada de la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo. Especialistas, instituciones y promotores coinciden en que puede convertirse en una de las principales aliadas para preservar los idiomas, siempre que estos continúen vivos dentro de las familias. También enfrentan un nuevo desafío: lograr que las nuevas generaciones los hablen en un entorno dominado por contenidos digitales en español y otros idiomas extranjeros.

Más allá de ello, los expertos coinciden en que la juventud, la educación escolar, la transmisión familiar y las redes sociales representan una oportunidad para fortalecer los 22 idiomas mayas de Guatemala.

Situación actual de los idiomas mayas

Ernesto Flores Jerez, director general de la Dirección General de Desarrollo Cultural del MCD, comparte que la situación actual exige un trabajo constante y, en muchos aspectos, representa un desafío pendiente para distintas instituciones del Estado. Aunque reconoce avances significativos en el fortalecimiento de los idiomas mayas, señala que algunos, como el itza', enfrentan serias dificultades para su preservación.

Edna Delgado, directora de Lingüística y Comunicación de la ALMG, explica que diversos estudios, entre ellos un análisis elaborado con base en el Censo Nacional de Población de 2018 del INE, evidencian cambios importantes en el relevo generacional de los hablantes de idiomas mayas. Se ha identificado que algunos idiomas considerados mayoritarios presentan una disminución en el número de hablantes. Como ejemplo menciona el kaqchikel, cuyo registro censal refleja un descenso. En contraste, otros idiomas, especialmente los hablados en Huehuetenango, muestran un incremento de hablantes.

Existen, además, casos que generan interrogantes, como el del uspanteko, cuyo registro en el INE refleja un incremento considerable. Sin embargo, aún existen dudas acerca de si ese dato representa con precisión la cantidad real de hablantes, explica Delgado.

En términos generales, destaca que sí existe una disminución en algunos idiomas. No obstante, dentro de la Academia también se ha observado que, durante los últimos dos años, ha aumentado el interés de personas que desean aprender un idioma maya como segunda lengua.

Continuar fortaleciendo los idiomas mayas puede apoyar a la transmisión de saberes entre diversas generaciones. (Foto Prensa Libre: EFE)

Idiomas mayas a los que se debe prestar atención

Basilia Chiac, vicepresidenta de la Junta Directiva del Consejo Superior de la ALMG, explica que, en Petén, existen dos idiomas que requieren especial atención: el itza' y el mopan. Por ello, destaca que se impulsan distintos esfuerzos para fortalecerlos. Delgado añade que el ch'orti', hablado en Chiquimula, también requiere atención especial.

¿Pero qué ha provocado este riesgo?

Raxche' Rodríguez, maya kaqchikel y director de la Editorial Maya' Wuj, resalta que la tendencia general evidencia un deterioro acelerado de la transmisión de los idiomas entre generaciones. "Los idiomas todavía están vivos, pero cada vez menos niñas y niños los reciben como primera lengua. Por ello, no podemos afirmar que estén a salvo: estamos ante una emergencia lingüística que requiere decisiones inmediatas".

Los expertos consultados coinciden en que uno de los principales fenómenos identificados es el cambio en el número de hablantes. El caso del kaqchikel es uno de los ejemplos más representativos. Rodríguez explica que, según el Censo General de 2002, aproximadamente el 47% de las niñas y los niños kaqchikeles de 5 a 9 años hablaban ese idioma. Para el Censo de 2018, la proporción había descendido a alrededor del 27%, lo que representa una reducción cercana a la mitad en apenas 16 años.

Aunque la situación no alcanza el mismo nivel de riesgo que enfrentan el itza' y el mopan, Rodríguez recalca que también es necesario prestar atención a idiomas como el poqomam, el sakapulteko y el sipakapense, hablados en comunidades con poblaciones relativamente pequeñas.

¿Cómo se fortalecen los idiomas mayas?

Ernesto Flores explica que, desde la Dirección General de Desarrollo Cultural, se han impulsado diversos proyectos orientados a fortalecer y dar mayor visibilidad a los idiomas nacionales, entre ellos Este es mi canto, una iniciativa que permite a la población presentar composiciones originales en un idioma maya y en español, con el propósito de compartir los saberes y promover el uso de estas lenguas.

Asimismo, se ha trabajado en la traducción de obras literarias. El señor Presidente y Leyendas de Guatemala ya fueron traducidas al kaqchikel y al k'iche', mientras que este año se trabaja en su traducción al mam. También se desarrollan cuentos dirigidos al público infantil.

La ALMG explica que su estrategia de fortalecimiento continúa centrada en la enseñanza, pero también incluye festivales literarios, artísticos y académicos, así como diplomados y procesos de capacitación para docentes, con el fin de ampliar las oportunidades de enseñanza, promover el orgullo por los idiomas mayas y fortalecer su uso.

Las personas entrevistadas coinciden, sin embargo, en que ninguna aplicación de enseñanza y conservación podrá reemplazar el papel de las familias y las comunidades en la transmisión cotidiana de los idiomas.

Una de las páginas del libro 'Descubrimiento del sagrado maíz', un cuento en kaqchikel que originalmente se recopiló en k'iche' y se tradujo al castellano por Maya' Wuj. (Foto Prensa Libre: Cortesía Raxché Rodríguez)

La tecnología como siguiente paso del aprendizaje

El avance de la tecnología se ha convertido en una de las principales herramientas para el aprendizaje, la difusión y el fortalecimiento de los idiomas mayas, tanto en el presente como en el futuro.

Edna Delgado explica que uno de los principales objetivos de la Academia consiste en incorporar los idiomas mayas a los nuevos entornos tecnológicos y hacerlos más accesibles para adolescentes y jóvenes.

Como parte de ese proceso, la Academia comenzó, a finales del 2025, el diseño de una plataforma para la enseñanza de los idiomas mayas como segunda lengua, en coordinación con una universidad internacional. Aunque el proyecto aún no ha sido oficializado, también se analizan las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje.

Las representantes de la institución también destacan un cambio alentador: durante los últimos dos años ha aumentado la cantidad de jóvenes que producen contenido en idiomas mayas a través de las redes sociales. Consideran que este fenómeno representa una oportunidad para que las nuevas generaciones utilicen sus idiomas en los espacios donde consumen información y entretenimiento.

Una visión similar comparte el lingüista e investigador Raxche' Rodríguez, quien señala que los idiomas mayas tienen una presencia cada vez mayor en Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, páginas educativas, diccionarios digitales, bibliotecas virtuales, música, videos y aplicaciones de aprendizaje.

A su criterio, el activismo digital y la producción de contenidos comunitarios han permitido que idiomas como el kaqchikel y otras lenguas mayas ganen visibilidad en internet, lo que abre nuevas posibilidades para su aprendizaje, fortalecimiento y conservación.

Rodríguez también considera que la inteligencia artificial representa una oportunidad para desarrollar traductores automáticos, asistentes de voz, correctores ortográficos, sistemas de conversación y herramientas educativas. Sin embargo, advierte que estos desarrollos solo serán efectivos si se alimentan con grandes volúmenes de textos, audios y conversaciones de calidad, elaborados y revisados por hablantes y especialistas.

"La tecnología puede apoyar la revitalización, pero no sustituye a la familia ni a la comunidad. Una aplicación puede ayudar a aprender vocabulario, pero un idioma se mantiene vivo cuando se utiliza para conversar, educar, trabajar, crear, amar, reclamar derechos y participar en la vida pública", agrega.

Desde el Ministerio de Cultura y Deportes comparten una visión similar. Destacan que la combinación entre tecnología y juventud representa una de las mayores esperanzas para fortalecer la transmisión de los idiomas mayas en las próximas generaciones.

Rodríguez añade que las redes sociales han permitido visibilizar canciones, libros, contenidos educativos y otras expresiones culturales en idiomas mayas. Asimismo, manifiesta su expectativa de que, en el futuro, se desarrollen aplicaciones y herramientas digitales que faciliten el aprendizaje y acerquen estos idiomas a un público cada vez más amplio.

Jóvenes que convirtieron las redes sociales en un salón de clases

Esa transformación ya comenzó a materializarse desde la sociedad civil. Leonardo y Pascual Tahay, creadores de contenido sobre el idioma k'iche', afirman que buscan aprovechar las herramientas tecnológicas para enseñar esta lengua maya.

Explican que su objetivo era llegar a más personas para dar continuidad al legado de su padre y presentar el idioma desde una perspectiva cercana a las nuevas generaciones. Por ello, consideran que las redes sociales eran la herramienta ideal.

Al comprender que niñas, niños y jóvenes pasan gran parte de su tiempo en plataformas como TikTok, decidieron aprovechar ese espacio para ofrecer contenido que realmente aporte al aprendizaje. Además, exhortan a otros creadores de contenido hablantes de los 22 idiomas mayas a utilizar estas plataformas para promover sus lenguas.

Los hermanos también trabajan en nuevas iniciativas para ampliar el acceso al idioma. Entre ellas figuran un curso gratuito en YouTube con conversaciones básicas en k'iche', un curso especializado desde plataformas y, a largo plazo, el desarrollo de una aplicación para el aprendizaje del idioma.

Sin embargo, consideran que el verdadero cambio dependerá de que más jóvenes pertenecientes a las 22 comunidades lingüísticas produzcan contenido en sus propios idiomas.

Los hermanos Tahay plantean que la revitalización debe adaptarse a la forma en que las nuevas generaciones consumen información. A su juicio, traducir libros continúa siendo importante, pero ya no es suficiente.

"Los idiomas mayas históricamente han sido idiomas de transmisión oral. La revitalización debe comenzar desde la oralidad y surgir desde las propias comunidades. Hoy esa oralidad también puede viajar a través de un video, un pódcast o una red social".

Ese es, precisamente, el desafío que hoy comparten instituciones, especialistas y creadores de contenido: lograr que los idiomas mayas no solo permanezcan en los hogares y las comunidades, sino que también encuentren un espacio propio en el ecosistema digital donde conviven las nuevas generaciones