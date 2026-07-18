Las diferencias entre la película La Odisea y el poema de Homero que inspiró a Christopher Nolan

Envolvente como el relato de un aedo —a quien interpreta el rapero Travis Scott—, la película es relativamente fiel a los principales episodios o cantos de La Odisea, aunque actualiza algunos aspectos, como el lenguaje, que resulta más llano.

Así, Telémaco, interpretado por un aniñado Tom Holland, llama "mamá" y "papá" a Penélope y Odiseo, mientras algunas explicaciones sobre las motivaciones de la trama adquieren un enfoque más contemporáneo.

De este modo, es más la economía que la huida de Helena con Paris lo que provoca la guerra, y es el hartazgo por la violencia, y no los vientos de Poseidón, lo que lleva a Odiseo a tomar un camino que retrasa otra década su regreso a casa.

El detestable Antinoo es uno de los antihéroes, junto con el oscuro, parricida y enmascarado Agamenón, a quien Odiseo debe obediencia, pero cuya autoridad cuestiona en otra licencia de Nolan. El británico Robert Pattinson interpreta al principal pretendiente de Penélope con una actuación llena de matices.

La película da voz y criterio propio a los personajes femeninos, algo que ya ocurre en el poema original. Anne Hathaway sobresale como una Penélope mucho más estratega que sumisa, mientras que Helena, interpretada por Lupita Nyong'o, se rebela contra la violencia de los hombres. Zendaya, como Atenea; Charlize Theron, como Calipso, y Samantha Morton, como Circe, son otras piezas clave para guiar al héroe.

Al director se le ha tachado de "woke", tanto por elegir a algunos actores de ascendencia distinta de la europea como por dar un papel al actor trans Elliot Page como el guerrero Sinón, quien engañó a los troyanos. Sin embargo, en la propia Odisea aparece un personaje de género fluido, el adivino Tiresias, aunque con una participación menor en la película.

La versión de La Odisea de Christopher Nolan

El cineasta británico Christopher Nolan optó por un reparto lleno de estrellas para su esperada adaptación de La Odisea. Desde Matt Damon hasta Zendaya, pasando por Tom Holland y Anne Hathaway, todos forman parte de una película en la que algunos personajes difieren de como los imaginó Homero.

Matt Damon y Zendaya en 'La Odisea'. (Foto PRensa Libre: EFE/Universal Pictures/Melinda Sue Gordon)

Matt Damon, un Odiseo más heroico

Homero dibujó a Odiseo como un héroe con un lado oscuro, marcado por la ambición y la falta de escrúpulos. Nolan conserva algunos de esos matices, pero potencia su faceta heroica. Matt Damon aporta la mirada honesta que caracteriza su carrera en una interpretación sólida, aunque no excepcional.

Anne Hathaway, la dureza y resiliencia de Penélope

La actriz estadounidense apunta a su segundo Premio Óscar, nuevamente por un personaje secundario. Ganó la estatuilla por Fantine, en Los miserables, y podría repetir con esta Penélope que teje y desteje con paciencia y más rencor del que puede mostrar, mientras su marido permanece ausente, los pretendientes consumen sus recursos y Telémaco está más perdido de lo que debería.

Tom Holland, un Telémaco aniñado

Es la interpretación más débil entre las estrellas del reparto. Despojado del humor de Spider-Man, Holland luce fuera de tono en una historia mucho más dramática de lo que acostumbra y encarna a un Telémaco al que le falta la dureza propia de los personajes de epopeyas monumentales como La Odisea.

Zendaya aporta glamour a la diosa Atenea

La elegancia y la belleza de Zendaya encajan con el personaje de Atenea, consejera de Odiseo durante el viaje de 20 años que Homero convirtió en una gran aventura. La actriz se transforma con naturalidad en una diosa del siglo XIII antes de Cristo, igual que lo hace como guerrera futurista en Dune o como la novia de un superhéroe en Spider-Man.

Robert Pattinson, impecable como el traidor Antinoo

El actor británico llena de matices a un personaje que ya resultaba odioso en los cantos homéricos y que Nolan convierte en alguien todavía más detestable, cobarde y ambicioso. Es un aspirante al trono de Ítaca que no duda en utilizar cualquier recurso para que otros enfrenten los peligros en su nombre.

Lupita Nyong'o, el matiz feminista de Helena de Troya

Ni secuestrada ni sometida: así presenta Nolan a Helena de Troya, interpretada por Lupita Nyong'o, quien también da vida a su gemela Clitemnestra. El personaje intenta oponerse a su destino dentro de los límites que le impone la sociedad griega y desafía, con cautela, el autoritarismo de su esposo, Menelao.

John Leguizamo, irreconocible como Eumeo

El criado más fiel de Odiseo, junto con Euriclea, tiene el casi irreconocible rostro de John Leguizamo. En la versión de Nolan, Eumeo adquiere mayor relevancia como el defensor incansable del rey de Ítaca frente a los numerosos pretendientes de Penélope.

Charlize Theron, pura belleza como Calipso

La belleza de Charlize Theron la convertía en una candidata natural para interpretar a Calipso, la ninfa que retiene a Odiseo durante siete años en la isla de Ogigia. Nolan situó ese escenario en la Duna Blanca de Dajla, en el Sáhara Occidental.

Samantha Morton, la perfecta bruja Circe

La Circe que imaginó Homero, capaz de transformar a los hombres en animales, cobra vida gracias a Samantha Morton en uno de los episodios más logrados de la película. Junto con el enfrentamiento contra el cíclope Polifemo y el encuentro con Tiresias y los espíritus de los guerreros muertos sin sepultura, aporta el componente fantástico que tanto atrae a Nolan.

Jon Bernthal y Benny Safdie, los reyes que desencadenan la guerra

Los reyes responsables del inicio de la guerra de Troya no salen bien librados ni en la obra de Homero ni en la adaptación de Nolan. Jon Bernthal —conocido por The Bear— y el director Benny Safdie interpretan a Menelao y Agamenón, quienes reúnen a los principales guerreros griegos, entre ellos Odiseo, para recuperar a Helena, esposa de Menelao, supuestamente secuestrada por Paris de Troya.