“No llevo una vida que contar; llevo historias que inventar”: así ha construido Méndez Vides su legado literario

Su pasión por la lectura lo llevó, desde temprana edad, a interesarse por la escritura. Con tan solo 12 años envió su primera novela a una editorial extranjera con la intención de publicarla. Aunque no fue aceptada en ese momento, su pluma siguió fluyendo, lo que le ha permitido consolidar una carrera generosa, como él mismo la define. Con 16 libros publicados, su trayectoria continúa en expansión.

El escritor, oriundo de Antigua Guatemala, nació en 1956. Desde muy pequeño sintió pasión por la lectura y recuerda que en la casa de su abuelo había una biblioteca que le permitió explorar diversas corrientes literarias.

Méndez Vides afirma que prácticamente ha sido escritor desde siempre, pues recuerda que a los 12 años ya había escrito una novela que envió a una editorial en México. Tiempo después recibió una nota en la que le informaban que su obra no se ajustaba a la línea editorial. Pese a ello, aquella respuesta fue importante porque fortaleció su deseo de lograr que sus obras fueran publicadas.

Recuerda que, mientras otros niños jugaban al aire libre, él dedicaba su tiempo a la lectura y la escritura, por lo que llegó a la adolescencia con varias obras terminadas. Fue durante los años del diversificado cuando decidió invertir en la publicación de un libro titulado Casaca, con el que inició la construcción de su carrera literaria.

Hoy, Méndez Vides tiene una trayectoria destacada como novelista, cuentista y ensayista. También incursionó como columnista de cultura y política, además de desempeñarse como autor y director de teatro, así como docente universitario.

Novelas como Escritores famosos y otros desgraciados o Las catacumbas forman parte de su legado, que se amplió con su libro más reciente, Antigua & Co. (Antigua y Compañía). En una entrevista con Prensa Libre, Méndez Vides compartió parte de su trayectoria, así como los proyectos que vienen para su carrera literaria.

¿Cómo fue publicar su primera obra?

Cuando estaba por terminar el colegio y comenzar la universidad, sentía que el tiempo pasaba y que aún no había publicado nada. Por eso decidí editar, con mi propio dinero, un pequeño libro llamado Casaca. Mandé a imprimir unas 50 copias y me animé a visitar la única librería que había en Antigua Guatemala. Le pregunté al propietario si le interesaba vender mis libros y aceptó. Frente a mí tomó un ejemplar y lo colocó en una vitrina que daba al Parque Central. Aquello me dejó completamente fascinado.

En ese momento era la única librería de Antigua Guatemala, pero para mí era como estar en una librería de París. La sorpresa llegó una semana después, cuando volví al lugar y el encargado me dijo que los primeros ejemplares se habían vendido y que llevara más. Me sentí como si hubiera alcanzado un best seller.

Para publicar de manera profesional tuve que esperar algunos años más. Mi vida coincidió con los años de la diáspora, el final del conflicto armado interno y el ambiente de violencia que vivía Guatemala, una época en la que quienes escribían eran vistos con cierta desconfianza.

Yo también me fui del país durante un tiempo. Cuando regresé preferí pasar inadvertido. Antes de cumplir los 30 años tenía una gran preocupación: sentía que, si no lograba publicar fuera de Guatemala, todavía no había alcanzado la meta que me había propuesto.

Tiempo después tuve la dicha de ganar el Premio Nueva Nicaragua de Novela con Las catacumbas. Ese reconocimiento me permitió firmar contratos con varias editoriales. Incluso llegué a firmar con una editorial de Inglaterra para realizar traducciones, aunque, por distintas circunstancias, esos proyectos nunca se concretaron.

Sentí ese momento como una inyección de vida; fue la confirmación de que ya había encontrado mi camino como escritor. Después obtuve el Premio Centroamericano Mario Monteforte Toledo con la novela Las murallas. Fue gracias a Las catacumbas que conocí a Augusto Monterroso, quien logró que mi primer libro de cuentos se publicara en México. Desde entonces se han publicado 16 libros.

Méndez Vides fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025 por su trabajo literario. (Foto Prensa Libre:Keneth Cruz)

¿Qué inspiró su libro Las catacumbas?

Las catacumbas, que ahora vuelve a la escena literaria, está ambientada en Mazatenango, específicamente en una cantina que lleva ese mismo nombre. La novela es el resultado de aquella época tan difícil que vivimos durante la diáspora. En ese entonces yo atravesaba una etapa de mucha pasión por la escritura y buscaba crear novelas diferentes, originales.

En ese tiempo trabajaba para una empresa transnacional, lo que me obligaba a recorrer pueblos y ciudades del interior del país. Durante esos viajes observaba a las personas, su manera de hablar, de expresarse y de vivir. Todo eso fue alimentando mi imaginación.

Así nació Las catacumbas. Quise representar el ambiente de una cantina, con sus luces, bailarinas y personajes, pero dentro de una novela cuya historia transcurre en un período muy breve: apenas dos noches y un día en Mazatenango.

Un grupo de personas llega al lugar y, dos días después, parte hacia tierra fría. La pregunta que dio origen a la novela fue sencilla: ¿qué ocurre en ese bar durante esas dos noches?

La historia comienza en Las catacumbas, continúa durante el día siguiente y culmina con una segunda noche, cuando los personajes regresan al mismo lugar. A partir de ahí se desarrolla el desenlace.

La novela intenta comprender lo que ocurría en el interior de personas comunes y corrientes que vivían en Guatemala mientras, al mismo tiempo, el conflicto armado se desarrollaba en el país. Mientras muchos dirigían su atención hacia la guerra, yo estaba preocupado por entender lo que sucedía dentro de una cantina en Mazatenang

Méndez Vides ganó el Premio Latinoamericano de Novela Nueva Nicaragua 1986 con Las catacumbas. (Foto Prensa Libre: cortesía Méndez Vides)

¿Cómo ha sido tener a Guatemala como parte de su inspiración?

Es muy fácil responder esa pregunta. Como autor, uno puede escribir sobre lo que desea o sobre aquello que conserva en la memoria. Mi libro Escritores famosos y otros desgraciados no transcurre en Antigua Guatemala, sino en distintos lugares, porque en ese momento yo quería alejarme de Guatemala.

Inventé una historia ambientada en otro sitio, pero, cuando los lectores siguen el recorrido de los personajes por sus calles, sienten que están caminando por Antigua Guatemala.

Recuerdo que Augusto Monterroso se moría de la risa y me decía: «Vos, ese parque que aparece ahí es el parque de Antigua». Fue entonces cuando comprendí que, en la literatura, uno termina reflejando aquello que lleva dentro, aunque intente huir de su propia realidad o darle otro escenario a sus ficciones.

Ahora mis obras conservan la esencia de Guatemala y varias de ellas están ambientadas en el país. Hoy soy completamente honesto con esa realidad: ya no necesito disfrazar Antigua Guatemala ni cambiarle el nombre para convertirla en Grecia.

¿Cómo ha sido desarrollarse como escritor en Guatemala?

Escribir es un trabajo muy solitario. Es una vida de encierro, lectura y disciplina. Puedo pasar semanas o incluso meses dedicado por completo a una novela. Hay personas que hasta llegan a pensar que ya no vivo aquí.

Pocas personas conocen la cantidad de horas que requiere terminar un libro. Sin embargo, la parte de la creación es la más hermosa, porque uno inventa mundos, personajes e historias. En esos momentos, uno siente una enorme libertad creativa.

Las historias que cuento en mis novelas son producto de la imaginación. Cuando empiezo a escribir nunca sé hacia dónde se dirige una historia; ella misma va encontrando su camino. Es un proceso de invención constante y procuro no incorporar episodios de mi propia vida. Paso gran parte del tiempo leyendo y escribiendo, por eso no llevo una vida que contar; llevo historias que inventar.

Escribir exige encerrarse durante meses, dedicar incontables horas al trabajo y, después, afrontar el proceso de corrección, que también es una etapa exigente. He descubierto que el trabajo intelectual, la literatura y la creación son lo que realmente disfruto hacer. Por eso escribo, independientemente de los resultados que puedan llegar después.

La obra Guatemala y Co. essu ultima obra publicada hasta esta fecha. (Foto Prensa Libre: cortesía Méndez Vides)

¿Cuál es el libro que le cambió la vida?

—Cada libro me ha dejado alguna experiencia valiosa. También ha traído dificultades, porque así es la vida. Creo que los libros son como los hijos: uno los quiere a todos por igual y cada uno lo transforma de una manera distinta.

Los libros cobran vida propia y encuentran su propio camino entre los lectores.

Escritores famosos y otros desgraciados, mi primer libro, me dio una de las mayores alegrías de mi vida. Durante el proceso de publicación conocí a los 16 editores que financiaban la obra. Entre ellos estaba quien, años después, se convertiría en mi esposa y con quien tuve cinco hijas. No puedo decir otra cosa: ese libro me cambió la vida.

Con Las murallas, mi primera novela publicada por Alfaguara en México, sentí que daba un paso importante en mi carrera. Gracias a ese libro viajé a Cuba, conocí a Fidel Castro, recorrí varios países y viví experiencias muy enriquecedoras.

Lo que sí puedo afirmar es que todos los libros que he publicado me han dejado alguna alegría y también algún problema, porque así son los libros.

¿En qué libros está trabajando?

Este año se relanzó Las catacumbas durante Filgua. Además, publiqué Antigua y compañía, una obra cuyas historias nacen entre las ruinas de Antigua Guatemala. Tambien tengo mi más reciente trabajo que llegara próximamente y Prensa Libre tendrá la primicia en unas semanas.

Actualmente escribo una nueva novela. En realidad, el manuscrito ya está terminado y tiene alrededor de 400 páginas. Ahora comienza el proceso de corrección, una etapa que calculo me tomará entre uno y dos años. Además de esa novela, trabajo en otros proyectos que espero puedan convertirse en obras especiales.