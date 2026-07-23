¿Quién es la salvadoreña que bailó con Shakira en la final del Mundial 2026?

El talento centroamericano estuvo presente en el histórico espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026, el domingo 17 de julio. Shakira eligió a una bailarina salvadoreña para participar en su presentación.

Se trata de Daniella Álvarez, de 19 años, originaria de Santa Ana, El Salvador. La joven bailarina formó parte de la coreografía que acompañó a Shakira durante el espectáculo del medio tiempo del partido entre España y Argentina.

Al enterarse de que la estrella colombiana había convocado a sus seguidores para que enviaran videos en los que bailaran su tema Dai Dai y, entre ellos, seleccionar a quienes la acompañarían en el escenario mundialista, Álvarez no desaprovechó la oportunidad.

“El maestro Fernando Llano me preguntó si quería grabar un video con su amiga Enola Bedard, quien buscaba bailarines para la canción de Shakira. Después de un día de ensayo y otro de grabación en Santa Mónica, Bedard publicó el detrás de cámaras en redes. Justo entonces, Shakira subió una historia y anunció que vería los videos de la canción para elegir a algunos fans que la acompañarían en el show”, contó la salvadoreña a Infobae.

Su video llamó la atención de Shakira, quien la eligió para integrar el grupo de baile que participó en el espectáculo.

Álvarez relató la experiencia que vivió al trabajar junto a la artista, en un ambiente de calidez y profesionalismo.

“Fue una dinámica muy bonita. Ella estuvo presente en todos los ensayos y tanto ella como su equipo nos recibieron de una manera muy linda, con los brazos abiertos y dispuestos a ayudar en todo momento. Definitivamente estoy muy agradecida por haber compartido con una mujer tan admirable y con una energía muy bonita”, expresó.

Sin embargo, la experiencia de bailar en la cancha de un estadio repleto de aficionados no se compara con ninguna otra.

“Al iniciar nuestra parte del show, me tomé un momento para ver a mi alrededor y sentir realmente lo que estaba viviendo, ver a esa cantidad de personas en el estadio y darme cuenta de que yo era tan afortunada de poder estar ahí, al lado de grandes personas y artistas, en un evento tan importante. Fue una sensación que agradezco haber vivido y que llevaré siempre en el alma”, contó la joven, quien actualmente vive en California, Estados Unidos.