¿Qué cayó de la boca de Robbie Williams tras cantar en la final del Mundial 2026? Así respondió a rumores sobre consumo de cocaína

Tras las especulaciones que surgieron en redes sociales después de su participación en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en las que se señalaba a Robbie Williams de haber consumido cocaína durante una transmisión en vivo, el actor y cantante británico rompió el silencio.

Los señalamientos sobre el supuesto consumo de droga surgieron el domingo 19 de julio del 2026, luego de que el artista interpretó el himno oficial del Mundial 2026 junto con Nicole Scherzinger y Laura Pausini, en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, donde se disputó la final entre Argentina y España.

Tras su participación, Williams concedió una entrevista al medio alemán MagentaTV. Mientras hablaba frente a la cámara, un objeto blanco cayó de su boca sobre el micrófono.

Al percatarse de lo ocurrido, el artista tomó la pequeña pieza e intentó tirarla al piso; sin embargo, esta quedó en su mano y, cuando se tocó la frente, terminó colocándola ahí sin darse cuenta.

Usuarios de redes sociales difundieron las imágenes y especularon que se trataba de cocaína, por lo que señalaron a Robbie Williams de consumirla durante la transmisión.

Horas después, el artista decidió aclarar la situación y el lunes 20 de julio publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido.

"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está bien porque tengo varios más", dijo con humor.

Tras sus palabras, mostró la lengua para enseñar dos pastillas blancas para refrescar el aliento, con las que hizo referencia al origen del objeto que salió de su boca durante la entrevista.

"Me desperté y sintiendo... Menta", se lee en la descripción que acompaña el video, que ya acumula 345 mil reacciones y decenas de comentarios en apoyo a su respuesta.

Aunque el artista tuvo problemas de adicción en el pasado, en distintas ocasiones se ha referido al tema y ha explicado cómo ha cambiado su relación con esas experiencias.

"No he bebido alcohol en 25 años. Esa parte no es difícil para mí. Lo difícil es afrontar la vida tal y como es. Pero ahora confío en mí mismo", declaró el intérprete a principios de julio, durante una entrevista con el diario español El País.

En la conversación también reflexionó sobre el impacto que tuvieron las adicciones en su vida y carrera profesional, pero aseguró que no cree que un día de ansiedad lo lleve a consumir cocaína y recaer. "Me conozco y confío más en mí que antes", afirmó.

Robbie Williams participó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde interpretó Desire, tema oficial del torneo, acompañado por Nicole Scherzinger y Laura Pausini. Al finalizar, compartió un mensaje en Instagram para expresar su satisfacción por haber participado en el evento y felicitar a España.

"Recordaré este día para siempre. Es difícil resumirlo en un video de Instagram, pero aquí hay una pequeña parte de la magia que viví hoy. Y qué increíble himno para capturar ese momento. Felicitaciones a España y a todos los demás países que participaron e hicieron esta Copa del Mundo tan especial", escribió.