Zendaya y Tom Holland visitan México para presentar “Spider-Man: Brand New Day”

Con atuendos negros salpicados de telarañas y broches en forma de pequeñas arañas, el actor británico Tom Holland y la actriz estadounidense Zendaya aterrizaron este lunes 20 de julio en la capital mexicana para presentar Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), la nueva entrega del superhéroe de Marvel, que se estrenará el próximo 29 de julio del 2026 en las salas de cine.

"Lo que hace a Spider-Man tan especial es lo humano que es. Puede ser tu padre, tu hermano, tu primo, tu mejor amigo; puede ser aquello que necesites. Creo que es su sencillez la que convierte al personaje en tan especial", afirmó Zendaya a EFE durante la alfombra roja del largometraje.

La pareja, que vuelve a compartir escenas en la producción de la saga, apareció en la noria del parque Chapultepec, conocida como la "Rueda de la Fortuna". Ambos estuvieron acompañados del director de la cinta, Destin Daniel Cretton, conocido por haber trabajado con Marvel en la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).

"Estamos muy emocionados de estar aquí", confesaron los actores. La intérprete estadounidense, de 29 años, añadió: "Presentar esta película es uno de los momentos más reconfortantes de mi carrera".

Tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home (2021), en esta nueva película Peter Parker, de nuevo interpretado por Holland, tendrá la misión de recuperar a sus amigos y a su amada MJ, interpretada por Zendaya, y de protegerlos del peligro sin revelar que, además de ser su viejo amigo, también se encuentra bajo la máscara del héroe arácnido.

Mientras más de un millar de asistentes al evento abierto aplaudía, el reparto proyectó un video en el que descubrió que hay un barrio llamado "La Araña" en la capital mexicana.

"Es increíble tener dos nacionalidades", bromeó Zendaya al escuchar el cántico popular de "hermana, ya eres mexicana", que también recibió Holland.

El actor británico confesó que lo más difícil fue elegir un solo momento de los diez años que lleva dando vida a Spider-Man. Aún más complicado, dijo, fue señalar al compañero de reparto con el que más ha disfrutado y del que más ha aprendido durante el rodaje de las cuatro últimas películas del héroe.

"Robert Downey Jr. ha sido un gran profesor y líder para todos los que hemos trabajado en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés). He aprendido mucho de Benedict Cumberbatch y de Mark Ruffalo; son buenos amigos míos", respondió sobre sus compañeros de reparto, quienes han dado vida a Iron Man, Hulk y Doctor Strange en otras entregas.

Además, aseguró que lo que más disfruta de su trabajo es aprender de "titanes" como Mark Ruffalo o Robert Downey Jr., aunque destacó especialmente la oportunidad de participar en producciones de esta envergadura, cuyo presupuesto se estima en unos US$200 millones.

Con esta cinta, Holland quiso realizar una entrega con un personaje más maduro y completar escenas de riesgo, como saltar en caída libre desde un rascacielos con un sistema de cámaras miniatura dentro del traje, apuntando directamente al ojo y capturando 420 fotogramas por segundo.

"Para mí, cada día es una nueva experiencia de la que aprender", confesó el británico, de 30 años.

Por último, prometió a sus seguidores que, desde su debut en el 2017 con Spider-Man: Homecoming, esta será la película "más fresca, más única y con más acción" de las que ha protagonizado como el trepamuros.