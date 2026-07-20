Por qué Los Muppets y Plaza Sésamo estuvieron en la final del Mundial 2026

Los personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo sorprendieron en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, al actuar junto con Shakira, Justin Bieber, Coldplay y otros artistas que formaron parte del show.

Tal como lo había anunciado la FIFA, las famosas figuras infantiles participaron en la histórica presentación del domingo 19 de julio, durante el encuentro entre las selecciones de Argentina y España.

La Rana René, Miss Piggy, Elmo, el Monstruo Comegalletas, el Conde Contar y otros personajes aparecieron entre las presentaciones de Shakira, Burna Boy y decenas de niños invitados, lo que despertó la nostalgia de millones de espectadores en todo el mundo que crecieron viéndolos en televisión.

Su participación estuvo estrechamente ligada a uno de los principales objetivos de la organización del Mundial: promover el acceso a la educación para niños y niñas de todo el mundo.

La FIFA informó previamente que el espectáculo también buscaba apoyar el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación, con el que se pretendía recaudar US$100 millones para ampliar el acceso a la educación y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

Los Muppets y Plaza Sésamo han acompañado a generaciones durante décadas y se han hecho famosos por sus programas de televisión, en los que transmiten valores y fomentan el aprendizaje.

Su presencia en el Mundial simbolizó el compromiso de promover la educación, la inclusión y el desarrollo infantil, en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, utilizado como plataforma para impulsar estas iniciativas.

Los personajes ya habían participado en la campaña de promoción del espectáculo de medio tiempo del Mundial, lo que aumentó la expectativa del público por su aparición.

Algunos de los personajes de Plaza Sésamo también habían aparecido en otros segmentos relacionados con el Mundial, realizados por Sesame Workshop en colaboración con Fox Sports.