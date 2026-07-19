Tom Cruise: “Hoy solo quedan dos equipos, España y Argentina, pero esta historia nos pertenece a todos”

Sobre un escenario que representaba un mapamundi, Jennifer Hudson interpretó el himno de Estados Unidos en la final del Mundial de Futbol 2026 en el estadio New York New Jersey.

Jennifer Hudson interpretó el himno de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/RONALD WITTEK)

A continuación, Robbie William, junto a Laura Pausinni y Nicole Scherzinger interpretaron Desire, el himno de la Fifa, mientras se observaban las banderas de todos los países participantes.

Los artistas se presentaron específicamente sobre la parte del mapamundi donde queda Estados Unidos.

La cantante estadounidense Nicole Scherzinger, la estrella del pop británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini interpretan el himno de la FIFA antes de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER)



Vestido de negro, el actor de Misión Imposible ofreció un emotivo mensaje previo al inicio de la final de futbol entre España y Argentina.

“Esto es grandioso. Hemos compartido momentos de alegría y de esperanza. Momentos que no olvidaremos. El futbol es un idioma que se habla sin palabras”, comenzó diciendo Tom Cruise.

“Hace más de 30 días, 48 naciones comenzaron un viaje. Cruzaron océanos, fronteras y culturas, y juntos nos recordaron por qué este juego le pertenece al mundo”, dijo el actor.

“Hoy solo quedan dos equipos: España y Argentina. Pero esta historia nos pertenece a todos: a cada nación, a cada voluntario, a cada sueño vivido en el torneo”.

“El futbol es pasión, es unión. Una fuerza que une a las personas, que convierte extraños en amigos y nos recuerda quiénes somos”, dijo Tom Cruise.