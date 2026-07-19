Quiénes fueron los artistas estadounidenses que se presentaron antes de la final del Mundial de Futbol

La apertura de la antesala de la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium estuvo a cargo de Post Malone. Como algo extraordinario, habrá un show de medio tiempo con estrellas como Shakira, Justin Bieber y Madonna.

Post Malone interpretó su nuevo sencillo Chrome Heartbreaker, además de Wow y Sunflower, junto con Swae Lee.

Post Malone es conocido por sus mezclas de hip hop, pop rock y R&B, con las que se ha convertido en un fenómeno de masas.

Más recientemente, Malone ha incursionado en la música country.

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Malone nació en Siracusa, Nueva York, pero a los 9 años se trasladó a Texas. A los 12 recibió su primera guitarra, y así comenzó su pasión por la música.

Hace pocos días, la FIFA anunció que Post Malone cantaría en la antesala.

Post Malone performando “Chrome Heartbreaker” na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Fifa 2026. pic.twitter.com/96KhO38OKN — Portal Post Malone 🍻 | Fansite (@PortalPostBR) July 19, 2026

Tenor hace homenaje a Estados Unidos

Christopher D. Macchio es el tenor estadounidense que interpretó America the Beautiful en homenaje al 250.º aniversario de Estados Unidos.

El tenor Christopher Macchio durante su actuación antes del inicio de la final del Mundial 2026. (Foto Prensa LIbre: EFE / Lavandeira Jr.)

Macchio nació el 1 de agosto de 1978 en Manhattan, Nueva York. El tenor participó en actos de investidura del presidente Donald Trump.