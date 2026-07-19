Escenario
Quiénes fueron los artistas estadounidenses que se presentaron antes de la final del Mundial de Futbol
Artistas estadounidenses dieron la bienvenida a los asistentes a la final del Mundial de Futbol en el New York New Jersey Stadium.
El cantante estadounidense Post Malone (izquierda) y la cantante estadounidense Swea Lee actúan durante la ceremonia de clausura previa al partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (EE. UU.), el 19 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)
La apertura de la antesala de la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium estuvo a cargo de Post Malone. Como algo extraordinario, habrá un show de medio tiempo con estrellas como Shakira, Justin Bieber y Madonna.
Post Malone interpretó su nuevo sencillo Chrome Heartbreaker, además de Wow y Sunflower, junto con Swae Lee.
Post Malone es conocido por sus mezclas de hip hop, pop rock y R&B, con las que se ha convertido en un fenómeno de masas.
Más recientemente, Malone ha incursionado en la música country.
Malone nació en Siracusa, Nueva York, pero a los 9 años se trasladó a Texas. A los 12 recibió su primera guitarra, y así comenzó su pasión por la música.
Hace pocos días, la FIFA anunció que Post Malone cantaría en la antesala.
Post Malone performando “Chrome Heartbreaker” na cerimônia de encerramento da Copa do Mundo Fifa 2026. pic.twitter.com/96KhO38OKN
— Portal Post Malone 🍻 | Fansite (@PortalPostBR) July 19, 2026
Tenor hace homenaje a Estados Unidos
Christopher D. Macchio es el tenor estadounidense que interpretó America the Beautiful en homenaje al 250.º aniversario de Estados Unidos.
Macchio nació el 1 de agosto de 1978 en Manhattan, Nueva York. El tenor participó en actos de investidura del presidente Donald Trump.
Christopher Macchio, "America's Tenor," Prepares 'America the Beautiful' Performance at 2026 FIFA World Cup for U.S. 250th Anniversary#FIFAWorldCup #ChristopherMacchio #America250 pic.twitter.com/1gGouKCyzI
— Bruce Snyder (@realBruceSnyder) July 19, 2026