Quiénes fueron los artistas estadounidenses que se presentaron antes de la final del Mundial de Futbol

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Quiénes fueron los artistas estadounidenses que se presentaron antes de la final del Mundial de Futbol

Artistas estadounidenses dieron la bienvenida a los asistentes a la final del Mundial de Futbol en el New York New Jersey Stadium.

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Quiénes fueron los artistas que se presentaron antes de la final del Mundial de Futbol

El cantante estadounidense Post Malone (izquierda) y la cantante estadounidense Swea Lee actúan durante la ceremonia de clausura previa al partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (EE. UU.), el 19 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

La apertura de la antesala de la final del Mundial en el New York New Jersey Stadium estuvo a cargo de Post Malone. Como algo extraordinario, habrá un show de medio tiempo con estrellas como Shakira, Justin Bieber y Madonna.

Post Malone interpretó su nuevo sencillo Chrome Heartbreaker, además de Wow y Sunflower, junto con Swae Lee.

Post Malone es conocido por sus mezclas de hip hop, pop rock y R&B, con las que se ha convertido en un fenómeno de masas.

Más recientemente, Malone ha incursionado en la música country.

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Malone nació en Siracusa, Nueva York, pero a los 9 años se trasladó a Texas. A los 12 recibió su primera guitarra, y así comenzó su pasión por la música.

Hace pocos días, la FIFA anunció que Post Malone cantaría en la antesala.

Tenor hace homenaje a Estados Unidos

Christopher D. Macchio es el tenor estadounidense que interpretó America the Beautiful en homenaje al 250.º aniversario de Estados Unidos.

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El tenor Christopher Macchio durante su actuación antes del inicio de la final del Mundial 2026. (Foto Prensa LIbre: EFE / Lavandeira Jr.)

Macchio nació el 1 de agosto de 1978 en Manhattan, Nueva York. El tenor participó en actos de investidura del presidente Donald Trump.

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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