Los récords que buscan Scaloni y De la Fuente en la final del Mundial 2026

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Los récords que buscan Scaloni y De la Fuente en la final del Mundial 2026

Lionel Scaloni buscará convertirse en el segundo técnico en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, mientras que Luis de la Fuente aspira a ser el entrenador campeón de mayor edad en la historia del torneo.

Alejandra Soto

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AME275. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 17/07/2026.- El seleccionador de España, Luis de la Fuente (d), abraza a su hómologo de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa conjunta este vienes, en Nueva York (EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, abraza a su hómologo de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa conjunta este vienes, en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lavandeira Jr).

La final del Mundial 2026 también pondrá en juego varios registros históricos para Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Ambos técnicos buscarán conquistar el título más importante de sus carreras en el MetLife Stadium.

Scaloni ya hizo historia al convertirse en el quinto entrenador en dirigir dos finales mundialistas consecutivas con la misma selección. Ahora tendrá la oportunidad de unirse a un grupo aún más exclusivo.

Si Argentina derrota a España, el técnico igualará al italiano Vittorio Pozzo como el único entrenador bicampeón del mundo. Además, sería el primer argentino y el primer sudamericano en conseguir esa hazaña.

El seleccionador argentino también podría cerrar un Mundial perfecto con ocho victorias en ocho partidos, un registro inédito favorecido por el nuevo formato de 48 selecciones, que añadió una ronda más al torneo.

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Los récords de Scaloni si Argentina gana

  • Segundo entrenador bicampeón mundial igualando a Vittorio Pozzo
  • Primer técnico sudamericano en ganar dos Copas del Mundo
  • Primer técnico argentino en conquistar dos títulos mundiales
  • Primer entrenador en completar un Mundial con ocho victorias
  • Quinto título con Argentina en seis competencias oficiales
  • Único DT con dos Copa América y dos Copas del Mundo
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reacciona durante el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER).

Los récords de De la Fuente si España gana

  • Entrenador campeón de mayor edad en la historia del Mundial con 65 años y 28 días superando a Vicente del Bosque
  • Tercer técnico en ganar la Eurocopa y el Mundial después de Helmut Schön y Vicente del Bosque
  • Primero en ganar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial
  • Segundo técnico campeón mundial con España manteniendo la efectividad perfecta de los entrenadores españoles en finales
  • Primero en ganar el Mundial con España tras haber dirigido sus categorías juveniles
El entrenador de España, Luis de la Fuente, durante el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y España, disputado en Dallas, Estados Unidos, el 14 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF).

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