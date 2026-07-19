Fútbol Internacional
Los récords que buscan Scaloni y De la Fuente en la final del Mundial 2026
Lionel Scaloni buscará convertirse en el segundo técnico en ganar dos Copas del Mundo consecutivas, mientras que Luis de la Fuente aspira a ser el entrenador campeón de mayor edad en la historia del torneo.
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, abraza a su hómologo de Argentina, Lionel Scaloni, durante una rueda de prensa conjunta este vienes, en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE/ Lavandeira Jr).
La final del Mundial 2026 también pondrá en juego varios registros históricos para Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Ambos técnicos buscarán conquistar el título más importante de sus carreras en el MetLife Stadium.
Scaloni ya hizo historia al convertirse en el quinto entrenador en dirigir dos finales mundialistas consecutivas con la misma selección. Ahora tendrá la oportunidad de unirse a un grupo aún más exclusivo.
Si Argentina derrota a España, el técnico igualará al italiano Vittorio Pozzo como el único entrenador bicampeón del mundo. Además, sería el primer argentino y el primer sudamericano en conseguir esa hazaña.
El seleccionador argentino también podría cerrar un Mundial perfecto con ocho victorias en ocho partidos, un registro inédito favorecido por el nuevo formato de 48 selecciones, que añadió una ronda más al torneo.
Los récords de Scaloni si Argentina gana
- Segundo entrenador bicampeón mundial igualando a Vittorio Pozzo
- Primer técnico sudamericano en ganar dos Copas del Mundo
- Primer técnico argentino en conquistar dos títulos mundiales
- Primer entrenador en completar un Mundial con ocho victorias
- Quinto título con Argentina en seis competencias oficiales
- Único DT con dos Copa América y dos Copas del Mundo
Los récords de De la Fuente si España gana
- Entrenador campeón de mayor edad en la historia del Mundial con 65 años y 28 días superando a Vicente del Bosque
- Tercer técnico en ganar la Eurocopa y el Mundial después de Helmut Schön y Vicente del Bosque
- Primero en ganar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial
- Segundo técnico campeón mundial con España manteniendo la efectividad perfecta de los entrenadores españoles en finales
- Primero en ganar el Mundial con España tras haber dirigido sus categorías juveniles