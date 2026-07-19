Los récords que buscan Scaloni y De la Fuente en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 también pondrá en juego varios registros históricos para Lionel Scaloni y Luis de la Fuente. Ambos técnicos buscarán conquistar el título más importante de sus carreras en el MetLife Stadium.

Scaloni ya hizo historia al convertirse en el quinto entrenador en dirigir dos finales mundialistas consecutivas con la misma selección. Ahora tendrá la oportunidad de unirse a un grupo aún más exclusivo.

Si Argentina derrota a España, el técnico igualará al italiano Vittorio Pozzo como el único entrenador bicampeón del mundo. Además, sería el primer argentino y el primer sudamericano en conseguir esa hazaña.

El seleccionador argentino también podría cerrar un Mundial perfecto con ocho victorias en ocho partidos, un registro inédito favorecido por el nuevo formato de 48 selecciones, que añadió una ronda más al torneo.

Los récords de Scaloni si Argentina gana

Segundo entrenador bicampeón mundial igualando a Vittorio Pozzo

Primer técnico sudamericano en ganar dos Copas del Mundo

Primer técnico argentino en conquistar dos títulos mundiales

Primer entrenador en completar un Mundial con ocho victorias

Quinto título con Argentina en seis competencias oficiales

Único DT con dos Copa América y dos Copas del Mundo

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, reacciona durante el partido de semifinales del Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina, disputado en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER).

Los récords de De la Fuente si España gana

Entrenador campeón de mayor edad en la historia del Mundial con 65 años y 28 días superando a Vicente del Bosque

Tercer técnico en ganar la Eurocopa y el Mundial después de Helmut Schön y Vicente del Bosque

Primero en ganar la Nations League, la Eurocopa y el Mundial

Segundo técnico campeón mundial con España manteniendo la efectividad perfecta de los entrenadores españoles en finales

Primero en ganar el Mundial con España tras haber dirigido sus categorías juveniles