“Había un ambiente tan insoportable”: Deschamps se despide de la selección de Francia tras 14 años

Didier Deschamps puso fin a su etapa como seleccionador de Francia tras 14 años en el cargo. Después de la derrota ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026, confirmó que dejará el puesto y explicó los motivos de su decisión.

El técnico, campeón del mundo en Rusia 2018, aseguró que su salida responde al ambiente que rodeaba a la selección. "Decidí que tenía que parar. No fue por mí, fue por el bien del equipo francés. Había un ambiente insoportable conmigo", declaró en una entrevista.

Deschamps explicó que la decisión fue fruto de una larga reflexión y que prefirió esperar hasta después del Mundial por respeto al equipo. También señaló que el ambiente mejoró una vez que se anunció su salida.

El entrenador afirmó que, a partir de ahora, evitará pronunciarse sobre la selección francesa. "La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio durante 14 años", concluyó.

Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue el mensaje de Kylian Mbappé. El capitán francés dedicó una carta a Didier Deschamps en la que lamentó no haber podido darle un mejor cierre a su etapa al frente de la selección.

Mbappé también destacó la trayectoria del entrenador y aseguró que su legado será reconocido con el paso del tiempo. Ambos compartieron varios años en la selección francesa y construyeron una estrecha relación.

Sobre su futuro, Deschamps descartó retirarse del fútbol, aunque evitó revelar cuál será su próximo destino. "Seguiré vinculado al fútbol", afirmó con un tono distendido durante la entrevista.

El técnico deja Francia tras conquistar el Mundial de Rusia 2018, alcanzar el subcampeonato en Qatar 2022 y llegar a las semifinales del Mundial 2026. Según medios franceses, Zinedine Zidane sería el principal candidato para asumir el cargo.