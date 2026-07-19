España vs. Argentina: posibles alineaciones para la final de la Copa del Mundo 2026

España y Argentina llegan a la final del Mundial 2026 con planteles completos y sin cambios importantes en sus alineaciones. Luis de la Fuente y Lionel Scaloni mantendrían la base de los equipos que los llevaron hasta el partido decisivo.

En España, la principal duda pasa por Pedri, quien volvería a iniciar en el banquillo tras el buen nivel de Fabián Ruiz. Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena liderarán el ataque de una selección que ha destacado por su dominio del balón.

Argentina repetiría el equipo que superó a Inglaterra, con la única incógnita entre Giuliano Simeone y Rodrigo De Paul para completar el mediocampo. Lionel Messi será titular junto a Julián Álvarez en el frente ofensivo.

La Albiceleste tampoco presenta bajas por lesión y afronta la final en un gran momento físico y anímico. El equipo de Scaloni buscará revalidar el título mundial tras una campaña marcada por las remontadas y su capacidad para responder en los momentos decisivos.

Posible alineación de España

Portero: Unai Simón

Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Mediocampistas: Rodri, Fabián Ruiz

Atacantes: Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena, Mikel Oyarzábal

Posible alineación de Argentina

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico

Mediocampistas: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone

Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez

Las alineaciones definitivas se conocerán una hora antes del silbatazo inicial aunque todo indica que ambos técnicos apostarán por sus mejores hombres para el partido más importante del torneo.

España buscará imponer su juego colectivo y el talento desbordante de Lamine Yamal mientras que Argentina intentará despedir a Lionel Messi de la mejor manera posible con un título que lo consagraría definitivamente como el mejor jugador en la historia del fútbol mundial.