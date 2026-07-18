Michael Olise supera a Pelé y establece el récord histórico de asistencias en una Copa del Mundo

Michael Olise hizo historia en el Mundial 2026. El extremo francés dio dos asistencias ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar y llegó a siete en el torneo, la mayor cifra registrada en una Copa del Mundo.

Con ese registro, el jugador del Bayern Múnich superó la marca de seis asistencias que Pelé había establecido en México 1970, un récord que permaneció vigente durante más de cinco décadas.

Las dos asistencias de Olise fueron para Kylian Mbappé, quien anotó en los minutos 48 y 66. Sin embargo, la destacada actuación del extremo no evitó la derrota de Francia, que terminó el Mundial en el cuarto puesto.

El récord consolida a Olise como una de las grandes figuras del Mundial 2026 y lo coloca por encima de nombres históricos como Pelé en el apartado de asistencias en una sola edición del torneo.

El nuevo ranking histórico de asistencias en una Copa del Mundo

Michael Olise — 7 asistencias — Mundial 20

Pelé — 6 asistencias — Mundial 1970

Diego Armando Maradona — 5 asistencias — Mundial 1986

Robert Gadocha — 5 asistencias — Mundial 1974

Pierre Littbarski — 5 asistencias — Mundial 1982

El récord de Olise cobra aún más relevancia porque superó una marca de Pelé que permaneció vigente durante más de cinco décadas y era una de las más emblemáticas en la historia de los Mundiales.

Con este logro, el extremo francés queda para siempre en los libros de la Copa del Mundo como el jugador con más asistencias en una sola edición del torneo, pese a que Francia no logró disputar la final.