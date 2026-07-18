Mbappé anota doblete ante Inglaterra y se convierte, por ahora, en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Kylian Mbappé aprovechó el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 para seguir ampliando su legado. El capitán de Francia marcó ante Inglaterra, llegó a diez goles en el torneo e igualó a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 21 tantos.

El delantero también tomó ventaja en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026. Con sus diez anotaciones, Mbappé supera por dos goles a Messi, quien suma ocho y tendrá la oportunidad de igualarlo o superarlo este domingo cuando dispute la final contra España.

El tanto del francés llegó en un momento complicado para su selección. Francia se marchó al descanso con una desventaja de 4-0, pero Mbappé descontó al inicio de la segunda parte para evitar que los galos se fueran en blanco en el partido por el tercer lugar y cerrar su participación con otra anotación.

La lucha entre Mbappé y Messi fue uno de los grandes atractivos del Mundial 2026. Mientras el francés terminó el torneo con nueve goles y el récord histórico de 22 tantos en Copas del Mundo, el capitán argentino aún tiene una última oportunidad en la final para recuperar el liderato en solitario y conquistar también la Bota de Oro.