Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026: horarios y quiénes participarán en esta histórica celebración

El mundo centrará su atención en el evento deportivo más grande de la historia: la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la selección de España se enfrentará a Argentina para definir al próximo campeón. No solo el partido mantendrá en vilo a millones de aficionados, sino también el esperado show de medio tiempo, encabezado por Shakira.

Con más de 80 mil espectadores en el Estadio New York New Jersey, así como millones de personas reunidas frente al televisor, la selección española buscará su segundo título mundial, mientras que la albiceleste intentará conquistar el cuarto.

Será este domingo 19 de julio, a las 15 horas ET (13 horas en Guatemala), cuando se defina si España o Argentina alcanzan nuevamente la gloria. Este enfrentamiento, según la FIFA, revive el duelo de 1966, cuando ambas selecciones se enfrentaron en una Copa del Mundo y Argentina ganó 2-1.

Más allá de definir si Lionel Messi consigue un nuevo título como parte de una trayectoria que está por concluir o si la promesa española Lamine Yamal logra conquistar el campeonato junto con la Roja, el mundo también está pendiente de otro de los grandes atractivos de la final: el espectáculo artístico.

Al estilo estadounidense, el Mundial vivirá un cambio importante, pues por primera vez en la historia de la Copa del Mundo se realizará un show de medio tiempo durante la final, en el que diversos artistas de reconocimiento internacional llevarán música, baile y arte al escenario deportivo.

La jornada comenzará con una ceremonia previa al silbatazo inicial del partido. Posteriormente, durante el descanso, la música tomará el protagonismo del espectáculo.

La artista colombiana Shakira será una de las principales figuras del evento al interpretar el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Dai Dai, junto con el cantante nigeriano Burna Boy.

El espectáculo contará con invitados especiales, como el grupo de baile Ghetto Kids, la bailarina Eseniia Mikheeva y otros artistas que acompañarán a la colombiana sobre el escenario.

La dirección artística estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, según informó la FIFA. Además, la presentación será transmitida en vivo para millones de aficionados alrededor del mundo. Entre los artistas y agrupaciones anunciados figuran:

BTS

Madonna

Gustavo Dudamel

Coro PS 22 con Coldplay

Personajes de Barrio Sésamo

Personajes de Los Muppets

Según la FIFA, Madonna, Shakira y BTS encabezarán el espectáculo dirigido por Chris Martin. Hasta el momento, no se ha revelado cuáles serán las canciones que formarán parte de la presentación.

Horarios del espectáculo

Los ritmos latinos, el pop y el K-pop se apoderarán del Estadio New York New Jersey durante aproximadamente 11 minutos. Estos son los horarios estimados:

Entre 13.45 y 13.55 horas: Guatemala, México y Centroamérica

Entre 14.45 y 14.55 horas: Panamá, Ecuador, Colombia y Perú

Entre 15.45 y 15.55 horas: Chile

Entre 21.45 y 21.55 horas: España

Nota: Se estima que el espectáculo de medio tiempo comenzará dentro de ese rango horario, con base en la pausa de hidratación y el tiempo promedio de interrupción del partido.