Final del Mundial 2026: hora estimada, duración del espectáculo, cambios y qué artistas acompañarán a Shakira

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) amplió la cartelera de artistas que participarán en el espectáculo musical de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, anunció que esta edición contará, por primera vez, con un espectáculo de medio tiempo (Halftime Show).

El próximo 19 de julio, el mundo estará atento al partido que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA. Además del encuentro deportivo, la expectativa se centra en el espectáculo musical, que reunirá a artistas internacionales como Shakira, Justin Bieber y Madonna.

Al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, la FIFA anunció la realización del primer Halftime Show en una final de la Copa Mundial de la FIFA. La actuación será dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Por medio de su página oficial, la FIFA destacó que el espectáculo marcará un momento histórico que "unirá fútbol, música e impacto social en el escenario más grande del mundo", ya que respaldará programas sociales en distintos países.

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El evento se llevará a cabo en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey y tendrá una duración de 11 minutos. Durante ese tiempo, artistas ya anunciados, como Shakira y Burna Boy, interpretarán el himno oficial de la edición, Dai Dai, acompañados por bailarines, entre ellos el grupo ugandés Ghetto Kids.

Asimismo, artistas internacionales como Justin Bieber y Gustavo Dudamel participarán en la presentación. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que estos son algunos de los artistas confirmados para el espectáculo:

Shakira

Burna Boy

BTS

Madonna

Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano y director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York

Coro PS 22

Coldplay

Personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets

Infantino destacó "Si pensamos en lo que el mundo realmente necesita, nada supera a la educación. Nos enorgullece que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y BTS para encabezar el espectáculo del descanso de la final del Mundial".

Burna Boy, Gustavo Dudamel y la participación del Coro PS 22 junto a Coldplay "tendrá un papel fundamental al llevar un poderoso mensaje de unidad y esperanza a miles de millones de personas". resaltó Gianni Infantino.

El espectáculo, dirigido por Chris Martin, apoyará el Fondo de la FIFA y Global Citizen para la Educación, organizaciones que aspiran a recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a niñas y niños.

Los personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets también participarán para difundir el mensaje de unión y reforzar el propósito del espectáculo, que busca garantizar el acceso de la niñez a una educación de calidad, resaltó la FIFA.

El encuentro comenzará a las 13 horas de Guatemala, cuando dos países disputarán el título de campeón del mundo. El portal de los Juegos Olímpicos estima que el espectáculo de medio tiempo podría comenzar a las 13.55 horas, cálculo basado en la pausa de hidratación y el tiempo promedio de interrupción del partido.