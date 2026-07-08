Fifa confirma a Justin Bieber para el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la Fifa 2026 entra en su etapa más emocionante. Tras unos intensos octavos de final, solo ocho selecciones continúan en la lucha por conquistar el trofeo más importante del fútbol mundial. Con los cuartos de final a punto de comenzar y apenas siete partidos por disputarse para definir al campeón, la expectativa crece dentro y fuera de los terrenos de juego.

En la recta final del torneo, la Fifa confirmó este miércoles 8 de julio la incorporación del cantante canadiense Justin Bieber de 32 años al espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026. El cantautor será una de las principales figuras del evento, programado para el 19 de julio en el estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

La presencia de Bieber incrementa el atractivo de un espectáculo que ya contaba con artistas de talla internacional como Madonna, Shakira y BTS. La presentación marcará un hecho sin precedentes, pues será la primera vez que una final de la Copa Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos internacionales.

La Fifa confirmó la participación de los artistas por medio de sus redes sociales, donde expresó: "¡Justin Bieber coencabezará el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA™, junto a Madonna, Shakira y BTS!".

Además de los artistas principales, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel y el reconocido coro PS22 Chorus, acompañado por Coldplay. La producción estará a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. Chris Martin, vocalista de Coldplay, también participó en la curaduría del evento, que será seguido por millones de espectadores en todo el mundo.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

Mientras las selecciones que siguen en competencia buscan un lugar en la final, la organización del Mundial prepara un cierre histórico que combinará futbol, música y entretenimiento a escala mundial.

La presencia de Justin Bieber confirma la apuesta de la Fifa por ofrecer un espectáculo sin precedentes para acompañar el partido más importante del torneo, que quedará marcado como uno de los momentos más recordados en la historia de las Copas del Mundo.