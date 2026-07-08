Los rivales de Argentina en el Mundial 2026: así están ubicados en el ranking Fifa

La Selección de Argentina ya está instalada en los cuartos de final de la Copa del Mundo, aunque lejos de la comodidad que mostró durante la fase de grupos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que emplearse a fondo para derrotar 3-2 a Egipto en un emocionante encuentro que se definió en los últimos 15 minutos, cuando los campeones del mundo marcaron los goles necesarios para evitar una sorpresiva eliminación.

La albiceleste parecía haber dejado atrás cualquier preocupación luego de una primera ronda en la que avanzó con autoridad y sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la historia ha sido distinta desde el comienzo de las rondas de eliminación directa.

Primero fue Cabo Verde el que puso contra las cuerdas a los sudamericanos en los dieciseisavos de final y los obligó a disputar tiempos extra para conseguir la clasificación. Ahora, Egipto volvió a exponer algunas de las dificultades que Argentina ha encontrado frente a selecciones que, en teoría, partían como inferiores.

A pesar de esos inconvenientes, los argentinos han demostrado una capacidad de reacción que distingue a los principales candidatos al título. Cuando aumenta la presión, aparecen las individualidades y el carácter competitivo de un equipo que se niega a renunciar a la defensa de su corona mundial.

Messi, el líder que marca la diferencia

En medio de un camino cada vez más complicado, Lionel Messi continúa como la gran figura de Argentina. El capitán albiceleste ha liderado a su selección en los momentos más complejos del torneo, y en dónde es el máximo goleador de su selección y el Mundial con 8 tantos al momento.

Cada vez que Argentina parece perder el control del partido, la presencia de Messi se convierte en el principal punto de referencia para un equipo que sigue dependiendo de la magia de su máxima figura para resolver situaciones límite.

Sobre el papel, el camino de Argentina hacia las semifinales podría parecer accesible, al no encontrarse con varias de las potencias tradicionales del futbol mundial. Sin embargo, la realidad ha sido distinta dentro de la cancha.

Hasta el momento, Argentina no ha tenido que enfrentar a una selección considerada de la élite mundial, según el ranking Fifa previo al torneo. De hecho, el rival mejor ubicado en la clasificación será Suiza (19.º), con la que se enfrentará en los cuartos de final. Le siguen Austria (24.º), Argelia (28.º) y Egipto (29.º). Ninguna de estas selecciones se encontraba entre las 15 mejores del mundo al inicio de la competición.

El ranking de los rivales de Argentina en esta Copa del Mundo:

Suiza (19.º) Cuartos de Finald

Austria (24.º) Fase de grupos

Argelia (28.º) Fase de grupos

Egipto (29.º) Octavos de final

Jordania (63.º) Fase de grupos

Cabo Verde (67.º) Dieciseisavos de final

El camino de Argentina hacia las semifinales (con su ranking FIFA antes de empezar el torneo):



Argelia (28º)

Austria (24º)

Jordania (63º)

Cabo Verde (67º)

Egipto (29º)

Suiza (19º)



El ranking promedio de los rivales de Argentina (38º) es el más alto de cualquier equipo, camino… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

Suiza, el próximo desafío

Ahora, el siguiente obstáculo para la Albiceleste será Suiza, selección ubicada en el puesto 19 del ranking Fifa. El duelo promete ser una nueva prueba para el conjunto argentino, que llega con dudas defensivas, pero también con la confianza que generan sus recientes clasificaciones en escenarios de máxima tensión.

Argentina ha sufrido más de la cuenta en las rondas de eliminación directa, pero sigue avanzando. Con Messi como bandera y el sueño de alcanzar una nueva semifinal mundialista, los campeones del mundo saben que ya no tienen margen para el error.