Video | Las lágrimas de Lionel Messi tras clasificar a Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026

La Selección de Argentina evitó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo 2026 al remontar un partido que parecía perdido frente a Egipto. La vigente campeona del mundo sufrió más de la cuenta, estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero reaccionó en los minutos finales para imponerse 3-2 y asegurar su clasificación a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo una noche llena de dificultades. Lionel Messi incluso desperdició un penalti en la primera parte, mientras Egipto se puso en ventaja y estuvo muy cerca de eliminar a la Albiceleste en los octavos de final.

Sin embargo, cuando todo parecía indicar una eliminación inesperada, apareció el carácter del campeón. Cristian "Cuti" Romero descontó al minuto 79 y devolvió la esperanza a Argentina. Apenas cinco minutos después, al 84, Lionel Messi igualó el marcador y encendió la ilusión de millones de aficionados argentinos.

La remontada se completó en el tiempo de reposición. Enzo Fernández se elevó en el área y conectó un certero cabezazo al minuto 93 para sentenciar el 3-2 definitivo y desatar la euforia en las gradas, el banquillo y en Argentina.

Con esta reacción en apenas 13 minutos, Argentina pasó de estar al borde de la eliminación a instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Las lágrimas de Messi emocionan al mundo

Al finalizar el encuentro, una de las imágenes más conmovedoras de la Copa del Mundo tuvo como protagonista a Lionel Messi. Tras el pitazo final, el capitán argentino no pudo contener las lágrimas de felicidad y emoción después de una noche cargada de tensión, sufrimiento.

El astro rosarino, que alcanzó ocho goles en esta Copa del Mundo y suma 21 en la historia de los Mundiales, terminó muy emocionado mientras abrazaba a sus compañeros. Después de fallar un penalti y soportar la presión de un partido decisivo, Messi encontró revancha con un gol clave en la remontada y celebró con lágrimas el pase a los cuartos de final, que parecía escaparse.

Las cámaras captaron al capitán argentino con los ojos humedecidos mientras agradecía el apoyo de la afición y compartía abrazos con sus compañeros. Las lágrimas de Messi simbolizaron una noche inolvidable para Argentina: una batalla sufrida, una remontada y una clasificación que quedará grabada en la memoria de los aficionados argentinos como una de las más emocionantes de su historia mundialista.