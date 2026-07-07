¿Cuántos penaltis y contra quienes ha fallado Lionel Messi en los Mundiales? El registro completo

Lionel Messi continúa agrandando su legado en la Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, no todos los registros que ha establecido durante el torneo han llegado gracias a sus goles.

En el encuentro de los octavos de final, el capitán de Argentina falló un penalti y alcanzó una marca inédita en la historia de los Mundiales. Aun así, ese error no impidió que la Albiceleste avanzara a la siguiente ronda y mantuviera intacto su sueño de defender el título.

Con ese disparo errado, Messi se convirtió en el primer futbolista en fallar dos penaltis en una misma edición de la Copa del Mundo, un dato estadístico poco común que contrasta con el extraordinario nivel que ha mostrado a lo largo del campeonato.

Su primer fallo desde los once metros se produjo en la fase de grupos contra Austria. No obstante, se repuso con un doblete y amplió su registro como máximo goleador en la historia de los Mundiales. El segundo llegó este martes 7 de julio frente a Egipto. De nuevo reaccionó y anotó para encaminar la clasificación de la selección argentina.

A pesar de esos errores desde el punto penal, Argentina superó ambos compromisos y se instaló entre las ocho mejores selecciones del torneo, lo que demuestra que el aporte de su capitán va mucho más allá de los penaltis.

Un Mundial para seguir haciendo historia

Lejos de afectar su rendimiento, Messi continúa siendo el principal referente ofensivo del campeonato. Con ocho goles lidera la tabla de goleadores y se perfila como el principal candidato a conquistar la Bota de Oro, galardón que distingue al máximo anotador de la Copa del Mundo.

Esa cifra también le permitió ampliar uno de los récords más importantes de su carrera. El argentino alcanzó los 21 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de todos los tiempos en la competición y ampliando la diferencia respecto de sus perseguidores.

Su producción ofensiva ha sido determinante para el recorrido de Argentina en el torneo. Desde la fase de grupos hasta las rondas de eliminación directa, Messi ha respondido en los momentos de mayor exigencia con goles, asistencias y liderazgo para mantener a la vigente campeona del mundo entre las principales aspirantes al título.

Un legado que trasciende las estadísticas

A sus 39 años, Messi continúa desafiando el paso del tiempo. Cada partido que disputa en una Copa del Mundo representa una oportunidad para ampliar un legado que comenzó en Alemania 2006 y que se extiende a lo largo de seis ediciones del torneo más importante del futbol.

Durante su trayectoria mundialista ha establecido numerosos récords. Es el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, uno de los pocos jugadores que ha marcado en múltiples ediciones y uno de los principales referentes de la selección argentina durante dos décadas.

Ahora suma un registro poco habitual con los penaltis fallados, aunque este queda eclipsado por la magnitud de sus logros deportivos. Su influencia en el juego, su capacidad para definir partidos y su liderazgo continúan siendo fundamentales para una selección que aspira a conquistar nuevamente el título.

Penaltis errados por Messi en Mundiales

Rusia 2018 – Argentina 1-1 Islandia

El arquero Hannes Þór Halldórsson detuvo el penal de Messi en la fase de grupos.

Catar 2022 – Polonia 0-2 Argentina

Wojciech Szczęsny atajó el disparo, aunque Argentina terminó ganando el partido y avanzó a octavos.

Mundial 2026 – Argentina vs. Austria

Messi envió el balón fuera en la fase de grupos.

Mundial 2026 – Argentina vs. Egipto