EN VIVO | Argentina vs. Egipto: siga el minuto a minuto del duelo decisivo desde el Estadio Atlanta

Argentina afronta este 7 de julio uno de los partidos más importantes de su defensa del título mundial cuando enfrente a Egipto en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Atlanta desde las 10.00 horas de Guatemala (12.00 horas locales) y define a otro clasificado a los cuartos de final.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega después de superar una exigente serie ante Cabo Verde, resuelta por 3-2 en la prórroga, mientras que el seleccionado egipcio avanzó tras eliminar a Australia en una dramática definición por penales.

Más allá del boleto a la siguiente ronda, el encuentro concentra buena parte de la atención por la presencia de Lionel Messi, máximo goleador del torneo con siete anotaciones y dueño del récord de más partidos disputados en la historia de los Mundiales. El capitán argentino buscará seguir ampliando su legado y mantener con vida el sueño del bicampeonato.

Un rival incómodo y ordenado

Egipto ha sido una de las selecciones más disciplinadas tácticamente en esta Copa del Mundo. Bajo el liderazgo de Mohamed Salah, los "Faraones" han construido su campaña sobre una sólida organización defensiva, rápidas transiciones y un bloque compacto que les permitió resistir la presión australiana antes de imponerse desde los once metros.

Argentina, por su parte, intentará imponer el control del balón y aprovechar la inspiración ofensiva de Messi, acompañado por un equipo que ha mostrado capacidad de reacción en los momentos de mayor dificultad del torneo.

Un lugar entre los ocho mejores

El vencedor del compromiso avanzará a los cuartos de final para enfrentarse al ganador del duelo entre Suiza y Colombia, programado para más tarde en Vancouver.

La Albiceleste busca mantenerse como el único campeón vigente que continúa en carrera, mientras Egipto aspira a firmar una de las mayores hazañas de su historia mundialista.

Siga aquí el minuto a minuto, las incidencias, las alineaciones, los goles y las reacciones del decisivo duelo entre Argentina y Egipto.