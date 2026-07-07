Por qué la senadora Celeste Amarilla exige una retractación de Kylian Mbappé

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final de la Copa del Mundo continúa generando repercusiones fuera de la cancha. La senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a estar en el centro de la polémica al exigir públicamente una retractación de Kylian Mbappé, luego del cruce de declaraciones surgido tras el encuentro, que terminó con victoria francesa por 1-0.

El partido, definido por un penal convertido por el delantero del Real Madrid, dejó un ambiente tenso entre ambas partes. Tras la derrota de Paraguay, Amarilla publicó comentarios ofensivos contra el futbolista francés en sus redes sociales, lo que provocó una fuerte respuesta de Mbappé, quien la calificó de una persona "despreciable e indigna de su cargo".

Lejos de dar por terminada la controversia, la legisladora aseguró este martes que es Mbappé quien debe ofrecer disculpas. "Él tiene que retractarse conmigo. Se está metiendo con una senadora de la nación paraguaya y también con Paraguay", declaró durante una conferencia de prensa.

Amarilla afirmó sentirse agraviada por las palabras del atacante francés e incluso dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales. Además, manifestó que considera las declaraciones del jugador una forma de violencia política y de violencia contra la mujer.

La polémica comenzó después de que la senadora reaccionó con dureza a la eliminación de Paraguay. Sus publicaciones y posteriores declaraciones generaron críticas en distintos sectores, especialmente por comentarios relacionados con el origen familiar de Mbappé, nacido en Francia y de ascendencia camerunesa.

Pese a ello, Amarilla defendió sus expresiones y sostuvo que sus palabras fueron producto de la frustración por la derrota de la selección paraguaya. En una carta abierta dirigida al futbolista, reconoció que escribió algunos mensajes con "la sangre hirviendo", aunque insistió en que el delantero también debe disculparse por los calificativos que utilizó en su contra.

Mientras tanto, Francia celebra su clasificación a los cuartos de final gracias a la efectividad de Mbappé desde el punto penal, en un encuentro muy disputado que mantuvo la tensión hasta el pitazo final. Sin embargo, la controversia fuera del terreno de juego demuestra que la intensidad del Mundial sigue extendiéndose más allá de los noventa minutos.