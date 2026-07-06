“La Eurocopa tiene la misma dimensión que un Mundial” la frase de Cristiano Ronaldo tras ser eliminado por España

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026 luego de que Portugal cayera 1-0 ante España, resultado que marcó el final del recorrido mundialista de CR7 y, probablemente, de su participación en la máxima competición del fútbol.

Cuando el árbitro dio el pitazo final, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo, quien no pudo contener las lágrimas, no solo por la derrota y la eliminación de Portugal, sino porque posiblemente fue la última vez que disputó una Copa del Mundo con su selección.

Al terminar el partido, Cristiano Ronaldo habló con los periodistas en la zona mixta, donde sus declaraciones reflejaron una mezcla de tranquilidad y reflexión.

"Normal, triste, por salir así del Mundial, pero como dije ayer, he dado todo, he dado lo mejor, y tengo la conciencia tranquila. Es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir", dijo el futbolista portugués.

CR7 confirmó que este fue su último Mundial y que ahora le corresponde "pensar, estar con la familia, no tomar decisiones precipitadas y continuar con la vida".

Durante sus declaraciones a los medios, Cristiano Ronaldo hizo un comentario que sorprendió a los presentes y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

🚨🏆 Cristiano Ronaldo: “I’ve won Euro 2016 and for me it has same dimension as the World Cup”.



“That remains forever. Tomorrow is a new day, and we go”. pic.twitter.com/Dk9XIsHaiY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

El jugador comparó el Mundial con la Eurocopa, título que ganó en el 2016, y señaló que ambas competiciones tienen "la misma dimensión".

"Como me levanté hoy, con la conciencia tranquila, he dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial", dijo el futbolista.

Cristiano Ronaldo señaló al diario Marca que, para él, la Eurocopa tiene mucho más valor que cualquier otro título conseguido, incluso que la Liga de Campeones de Europa que ganó cuando jugaba en el Real Madrid.

"El título de la Eurocopa fue más importante que el de la Champions, porque fue el primero con Portugal", dijo.

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