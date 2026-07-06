Cristiano se despide y Messi queda como el último sobreviviente de una generación histórica

La eliminación de Portugal frente a España no solo significó el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo. También confirmó que Lionel Messi es el único gran referente de una generación que marcó una época y que continúa en competencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras Cristiano Ronaldo, Neymar, Luka Modric, Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Enner Valencia y Fernando Muslera pusieron fin a sus recorridos mundialistas en Norteamérica, el capitán argentino mantiene viva la posibilidad de ampliar un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

A los 41 años, Cristiano disputó su sexto y último Mundial. Su recorrido concluyó con 27 partidos y 11 goles, convirtiéndose en uno de los tres jugadores que participaron en seis ediciones de la Copa del Mundo, junto con Lionel Messi y el mexicano Guillermo Ochoa.

Su despedida llegó apenas un día después de la eliminación de Brasil, que también significó el final del ciclo mundialista de Neymar, máximo goleador histórico de la Canarinha. El delantero cerró su trayectoria con cuatro participaciones en Copas del Mundo y el objetivo inconcluso de conquistar el sexto título para su país.

Los últimos referentes

La lista de despedidas incluye a varios futbolistas que marcaron una época.

Luka Modric, de 40 años, puso fin a su recorrido tras la eliminación de Croacia frente a Portugal. El centrocampista fue el líder de la selección croata que alcanzó el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer lugar en Catar 2022.

También dijo adiós el guardameta Manuel Neuer, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y considerado uno de los porteros más influyentes de la era moderna. Su retiro internacional llegó después de la eliminación alemana frente a Paraguay.

En la Concacaf, Guillermo Ochoa cerró su sexta participación mundialista tras la derrota de México ante Inglaterra en el Estadio Azteca. Con ello igualó el registro de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como uno de los pocos futbolistas presentes en seis Copas del Mundo.

Por Sudamérica también concluyeron los ciclos de Enner Valencia, máximo goleador histórico de Ecuador, y del arquero Fernando Muslera, quien durante más de una década fue uno de los referentes de la selección uruguaya.

A esta lista también se suma Casemiro, quien, con 34 años, disputó su última Copa del Mundo con Brasil. El mediocampista, uno de los líderes de la Canarinha durante la última década, se despidió tras la eliminación frente a Noruega en los octavos de final.

Messi, el último en pie

El relevo generacional ya comenzó en varias de las principales selecciones del mundo.

Portugal deberá reconstruirse sin Cristiano Ronaldo; Brasil iniciará una nueva etapa tras las salidas de Neymar y Casemiro; Croacia dejará atrás la generación encabezada por Modric; Alemania comenzará un nuevo ciclo sin Neuer; mientras México, Ecuador y Uruguay también perderán a algunos de los futbolistas más representativos de su historia reciente.

En medio de esa renovación, Lionel Messi permanece como el único gran referente de esa generación que sigue compitiendo por la Copa del Mundo.

El capitán argentino afrontará los octavos de final frente a Egipto con siete goles en el torneo, como máximo artillero de la competición, y con la posibilidad de seguir ampliando su récord de partidos disputados en los Mundiales. Mientras varios de sus contemporáneos cerraron definitivamente su historia mundialista en Norteamérica, Messi continúa escribiendo la suya con el objetivo de conducir a Argentina hacia un nuevo título.