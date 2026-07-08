“Argentina es vulnerable”: Murat Yakin cree que Suiza puede eliminar al campeón del mundo

La histórica clasificación de Suiza a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha cambiado el discurso del conjunto helvético. Después de eliminar a Colombia en la tanda de penales y alcanzar esta instancia por primera vez desde 1954, el seleccionador Murat Yakin dejó claro que su equipo no viaja a Kansas City únicamente para disfrutar el momento: cree que puede eliminar a Argentina.

"Creo que nos hemos ganado el respeto de nuestros adversarios. Tácticamente será un partido interesante; somos capaces de doblegar a los campeones del mundo", afirmó el técnico, convencido de que Suiza llega preparada para competir frente a la vigente campeona.

Esa confianza no responde únicamente al impulso anímico de una clasificación histórica. Para Yakin, los últimos partidos de la Albiceleste muestran que el equipo de Lionel Scaloni también ha dejado espacios para ser exigido.

Argentina, bajo la lupa de Suiza

En la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Colombia, el entrenador reconoció la jerarquía del rival, aunque evitó presentarlo como un equipo imbatible.

"Nos enfrentamos a Argentina, los campeones del mundo. No es necesariamente un regalo encontrarse frente a ellos", señaló.

Sin embargo, inmediatamente explicó por qué considera que el duelo está abierto. "Constatamos también, a la vista de sus dos últimos partidos, que Argentina es vulnerable. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", aseguró.

Las declaraciones hacen referencia al recorrido reciente del conjunto sudamericano. Argentina necesitó tiempo extra para derrotar 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final y volvió a sufrir en los octavos, donde remontó un 0-2 frente a Egipto antes de imponerse 3-2 con un gol de Enzo Fernández en los minutos finales.

Aunque la Albiceleste continúa invicta y mantiene intactas sus aspiraciones de defender el título, esos encuentros mostraron dificultades defensivas que Suiza considera posible aprovechar.

🇨🇭 Murat Yakin : "Nous sommes capables de bousculer l'Argentine"#beINFWC2026 pic.twitter.com/xRlVEJ7nK8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 8, 2026

Una confianza construida sobre el trabajo

Yakin explicó que la seguridad con la que afronta los cuartos de final nace del crecimiento sostenido que ha mostrado su equipo desde el inicio del campeonato.

"Nuestro trabajo valió la pena", afirmó el seleccionador, quien recordó que el objetivo trazado antes del Mundial era convertir a este plantel en la mejor selección suiza de la historia en una Copa del Mundo.

La clasificación a los cuartos de final ya representa el mejor resultado del país desde 1954.

El técnico también defendió el rendimiento mostrado frente a Colombia y respondió a quienes consideraron que el conjunto sudamericano mereció avanzar. "El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo", explicó.

Según Yakin, la clave estuvo en la disciplina táctica y en la organización defensiva, factores que permitieron neutralizar las principales armas ofensivas colombianas, especialmente a Luis Díaz, mediante ayudas constantes y un trabajo colectivo bien coordinado.

¡¡NO, NO ES BROMA!! 😳🇨🇭



Suiza está preparando el partido más importante de su Mundial de una forma completamente fuera de lo común.



Según reportes, la selección suiza está entrenando interescuadras de 11 vs 10, 11 vs 9 e incluso 11 vs 8 jugadores. Además, su portero estaría… pic.twitter.com/bLMt3tyimx — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 8, 2026

Un reto histórico

El seleccionador admitió que enfrentar a Argentina representa el mayor desafío de su equipo en el torneo, aunque insistió en que Suiza llega con argumentos para competir.

"Para una nación como Suiza, disputar un cuarto de final contra Argentina es un momento fuerte", afirmó.

El cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución del centrocampista Johan Manzambi, quien sufrió una lesión antes del partido contra Colombia y continúa siendo duda para el compromiso del sábado.

Más allá de esa incertidumbre, el mensaje que deja Suiza antes del viaje a Kansas City es claro: el respeto por el campeón del mundo no significa resignación.

Después de romper una espera de 72 años para volver a los cuartos de final, el conjunto helvético considera que ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Ahora intentará comprobar si esa confianza también alcanza para protagonizar una de las mayores sorpresas del Mundial 2026.