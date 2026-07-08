Mundial 2026: Argentina llega con ventaja estadística ante Suiza, pero el antecedente de 2014 invita a la cautela

Argentina y Suiza vuelven a encontrarse en una fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA. El partido, programado para el sábado 11 de julio a las 19.00 horas de Guatemala en el Estadio Kansas City, enfrenta a dos selecciones con estilos muy distintos y con un historial que favorece al conjunto sudamericano.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial, Argentina necesitó un gol de Ángel Di María al minuto 118 para evitar la tanda de penales y avanzar a los cuartos de final de Brasil 2014. Doce años después, el antecedente vuelve a cobrar relevancia frente a una selección suiza que ha hecho del orden defensivo su principal fortaleza.

El análisis, elaborado con base en las estadísticas oficiales de la FIFA y los módulos de DataFactory utilizados por Prensa Libre, compara el rendimiento acumulado de ambas selecciones antes de los cuartos de final. Se consideraron indicadores colectivos e individuales, como goles anotados y recibidos, eficacia ofensiva, producción de juego, rendimiento defensivo y el aporte de sus principales futbolistas.

Los números favorecen a Argentina, aunque la diferencia no resulta suficiente para anticipar un partido cómodo.

Argentina llega con mayor poder ofensivo

La vigente campeona del mundo alcanzó los cuartos de final tras remontar un complicado partido frente a Egipto, al que venció 3-2 después de verse dos goles abajo.

Más allá del resultado, el encuentro confirmó dos realidades. La primera, la capacidad competitiva del equipo de Lionel Scaloni para reaccionar bajo presión. La segunda, que también puede sufrir cuando enfrenta rivales bien organizados defensivamente.

Lionel Messi atraviesa uno de los mejores momentos del torneo. Con ocho goles, lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 y se ha convertido en el principal argumento ofensivo de la Albiceleste, acompañado por un bloque que continúa mostrando profundidad en ataque y una producción ofensiva superior a la de la mayoría de selecciones clasificadas.

Suiza apuesta al orden

El recorrido suizo ha seguido un camino diferente.

El conjunto helvético eliminó a Colombia tras empatar 0-0 durante los 120 minutos y resolver la serie en la tanda de penales, confirmando que su principal fortaleza continúa siendo el orden táctico.

Suiza prioriza la reducción de espacios por el carril central, la disciplina defensiva y las transiciones rápidas, una estructura que ya le permitió neutralizar a Colombia y que ahora intentará repetir frente a Argentina.

En un partido de ritmo bajo y pocas ocasiones, el margen entre ambos equipos podría reducirse considerablemente.

⚠️🇨🇭 Murat Yakin, entrenador de Suiza, sobre el partido contra Argentina:



“A juzgar por sus dos últimos partidos, pudimos ver que son VULNERABLES.



Somos capaces de FRENAR a los campeones del mundo”. pic.twitter.com/CD3EiPLhtk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 8, 2026

Un historial favorable para la Albiceleste

Argentina domina los antecedentes oficiales entre ambas selecciones.

El primer enfrentamiento mundialista se disputó en Inglaterra 1966 y terminó con victoria sudamericana por 2-0 gracias a los goles de Luis Artime y Ermindo Ónega.

El triunfo de Brasil 2014 amplió esa ventaja y mantiene invicto al conjunto argentino frente a Suiza en la historia de la Copa del Mundo.

Fuera del escenario mundialista, ambas selecciones también se han enfrentado en cinco partidos amistosos. Argentina suma tres victorias y dos empates, mientras que Suiza nunca ha conseguido derrotar a la Albiceleste.

Argentina 🇦🇷 volverá a enfrentar a Suiza 🇨🇭 en un Mundial. El último antecedente fue el inolvidable 1-0 en Brasil 2014, con el agónico gol de Ángel Di María en el alargue. pic.twitter.com/afkWfLzHLp — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 8, 2026

Favorita, pero sin margen para relajarse

En términos estadísticos, Argentina presenta mejores registros ofensivos, mayor jerarquía individual y un historial claramente favorable.

Suiza, sin embargo, ha demostrado durante el torneo que puede competir con éxito desde el orden colectivo y la paciencia defensiva.

La eficacia en las áreas, la gestión emocional y los detalles propios de una eliminatoria volverán a tener un peso mayor que cualquier estadística acumulada.

Sobre el papel, Argentina parte como favorita. Sin embargo, el recuerdo de Brasil 2014 y el rendimiento defensivo mostrado por Suiza en este Mundial confirman que los cuartos de final podrían definirse por un detalle, más que por la diferencia que reflejan las estadísticas.

Proyección editorial (con base en el rendimiento estadístico): Argentina 60 % – Suiza 40 %.