Lionel Messi toma la delantera y apunta al histórico récord de Just Fontaine en un Mundial

La carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 tiene un nuevo líder en solitario. Lionel Messi volvió a marcar en la remontada 3-2 de Argentina sobre Egipto en los octavos de final y alcanzó los ocho goles en el torneo, una cifra que lo coloca al frente de la tabla de goleadores y mantiene vivo el asalto a uno de los registros más antiguos del fútbol mundial.

El capitán argentino quedó a cinco anotaciones del histórico récord de 13 goles que el francés Just Fontaine estableció en Suecia 1958, una marca que ha permanecido intacta durante casi siete décadas y que ningún futbolista ha logrado igualar desde entonces.

El tanto frente a Egipto también rompió el empate que Messi sostenía con Kylian Mbappé en la clasificación de artilleros. El delantero francés suma siete goles y buscará responder cuando Francia enfrente a Marruecos en los cuartos de final, mientras que Erling Haaland continúa en la pelea tras liderar la histórica campaña de Noruega.

Los tres atacantes siguen con vida en la Copa del Mundo y concentran la atención en la lucha por la Bota de Oro.

Messi firma el mejor Mundial de su carrera

Más allá del liderato goleador, Norteamérica 2026 ya representa la Copa del Mundo más productiva de Lionel Messi.

Con ocho anotaciones, el argentino superó ampliamente sus registros de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, consolidando la mejor producción goleadora de su trayectoria mundialista.

Además, amplió su condición de máximo goleador argentino en la historia de las Copas del Mundo y continúa sumando capítulos a una carrera que ya lo ubica entre los futbolistas más determinantes que ha tenido el torneo.

📊 Most FIFA World Cup goals in a single year



13 🇫🇷 Just Fontaine (1958)

11 🇭🇺 Sandor Kocsis (1954)

10 🇩🇪 Gerd Muller (1970)

9 🇧🇷 Ademir (1950)

9 🇵🇹 Eusebio (1966)

8 🇦🇷 Lionel Messi (2026) ⬆️

8 🇦🇷 Guillermo Stabile (1930)

8 🇧🇷 Ronaldo (2002)

8 🇫🇷 Kylian Mbappe (2022)

7 🇫🇷 Kylian… pic.twitter.com/zcMhZPvZ10 — Barça 1899 Stats (@barca1899stats) July 7, 2026

Fontaine sigue siendo la gran referencia

El récord de Just Fontaine ha resistido el paso del tiempo.

El delantero francés anotó 13 goles en apenas seis partidos durante Suecia 1958, un registro que continúa siendo la mayor cantidad de tantos marcados por un futbolista en una sola edición del Mundial.

Desde entonces, varios goleadores se acercaron, pero ninguno logró romper esa barrera.

Ronaldo Nazário convirtió ocho goles en Corea-Japón 2002; James Rodríguez terminó con seis en Brasil 2014; Harry Kane alcanzó seis en Rusia 2018; y Kylian Mbappé firmó ocho tantos en Catar 2022.

Ahora es Messi quien igualó esa cifra de ocho anotaciones y aparece como el futbolista con mayores opciones de acercarse al legendario registro del francés.

Antes de pensar en los 13 goles de Fontaine, Messi tiene un objetivo más cercano en la tabla histórica de una sola edición mundialista.

Con ocho tantos en el Mundial 2026, el capitán argentino está a tres goles de igualar los 11 que marcó el húngaro Sándor Kocsis en Suiza 1954, la segunda mejor marca individual en una Copa del Mundo.

También quedó a dos de los 10 goles que anotó el alemán Gerd Müller en México 1970. Así, cada partido que Argentina siga disputando no solo mantiene viva la persecución del récord absoluto, sino también la posibilidad de que Messi escale hacia el podio histórico de los goleadores en una misma edición.

Players to have scored in their country's first five games at a World Cup:



🇫🇷 Just Fontaine (1958)

🇧🇷 Jairzinho (1970)

🇩🇪 Gerd Müller (1970)

🇧🇷 Rivaldo (2002)

🇦🇷 Lionel Messi (2026) 🆕



Historic company. 🐐 https://t.co/HA0O4dMnde — Squawka (@Squawka) July 7, 2026

Todo dependerá del recorrido de Argentina

Las posibilidades del capitán argentino no dependerán únicamente de su capacidad goleadora, sino también del camino de la Albiceleste.

Si Argentina alcanza la final, Messi dispondrá de tres partidos más para intentar reducir la diferencia con Fontaine. Si el recorrido concluye antes, el récord volverá a sobrevivir una edición más.

Por ahora, el panorama favorece al argentino. Lidera la tabla de goleadores, mantiene con vida a la vigente campeona del mundo y afronta los cuartos de final como el principal candidato a conquistar la Bota de Oro y a desafiar una marca que parecía inalcanzable.