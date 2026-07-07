Mundial 2026: la élite que domina las Copas del Mundo desde Rusia 2018 vuelve a los cuartos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha vuelto a demostrar que el éxito en el fútbol internacional ya no depende únicamente de generaciones brillantes, sino de proyectos deportivos capaces de sostenerse en el tiempo.

Con la clasificación de Francia, Inglaterra, Argentina, España, Marruecos y Bélgica a los cuartos de final, el torneo confirma una tendencia iniciada en Rusia 2018: un grupo reducido de selecciones ha convertido esta instancia en su territorio habitual.

Más que un cambio de protagonistas, Norteamérica 2026 confirma que la élite mundial se ha vuelto más estable que nunca.

Francia, el modelo de mayor continuidad

Ningún equipo ha mostrado una regularidad comparable a la francesa. Los Bleus conquistaron el título en Rusia 2018, fueron subcampeones en Catar 2022 y ahora vuelven a instalarse entre los ocho mejores del Mundial.

La combinación entre experiencia y renovación, encabezada por Kylian Mbappé, mantiene a Francia como la referencia competitiva de la última década.

Bélgica

España

Francia

Inglaterra

Noruega

Suiza



La Copa del Mundo 2026 se ha transformado en una Eurocopa más Argentina y Marruecos (con 18 de sus 26 jugadores nacidos en Europa). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 7, 2026

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Inglaterra dejó atrás la irregularidad

La selección inglesa también consolidó un proyecto estable.

Semifinalista en Rusia 2018, cuartofinalista en Catar 2022 y nuevamente presente entre los ocho mejores en 2026, Inglaterra ha encontrado continuidad con una generación liderada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.

El título sigue siendo la asignatura pendiente, pero la regularidad ya forma parte de su identidad.

Running out of superlatives for Jude 🤩 pic.twitter.com/PrpFjyx47u — England (@England) July 7, 2026

Argentina prolonga la era Scaloni

La clasificación frente a Egipto confirmó que la Albiceleste mantiene el nivel competitivo alcanzado en Catar.

Tras conquistar el Mundial en 2022, Argentina vuelve a disputar los cuartos de final con una base consolidada y el liderazgo de Lionel Messi.

El proyecto encabezado por Lionel Scaloni convirtió a la selección sudamericana en una presencia habitual en las rondas decisivas.

#FIFAWorldCup Rival confirmado para el encuentro de cuartos de final ✅



🇦🇷 Argentina enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio desde las 22 en Kansas City. ⚽ pic.twitter.com/50jL6uBywC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 7, 2026

Marruecos deja de ser sorpresa

El crecimiento marroquí ya no puede calificarse como una excepción.

Después de alcanzar las semifinales en Catar 2022, los Leones del Atlas regresan a los cuartos de final y se convierten en la primera selección africana que alcanza esta instancia en dos Mundiales consecutivos.

El proyecto encabezado por Achraf Hakimi consolida a Marruecos como una nueva potencia competitiva.

Bélgica demuestra que sigue vigente

Aunque buena parte de su generación dorada supera ya la treintena, Bélgica continúa siendo protagonista.

Tras alcanzar los cuartos de final en Rusia 2018, los Diablos Rojos regresan a esta instancia en Norteamérica 2026, demostrando que la experiencia sigue siendo un activo importante.

The road to the quarter-finals starts today. 💪 pic.twitter.com/kR5sezHMQl — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026

España vuelve a la élite

La principal novedad entre los cuartofinalistas es España.

Después de caer en octavos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, La Roja vuelve a instalarse entre los ocho mejores por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó el único Mundial de su historia.

Con Lamine Yamal, Rodri y una nueva generación, España inicia un nuevo ciclo competitivo.

Una élite cada vez más estable

Los cuartos de final del Mundial 2026 confirman que el relevo generacional no modificó el equilibrio del fútbol internacional.

Francia, Inglaterra y Argentina mantienen una regularidad pocas veces vista en la era moderna; Marruecos consolida el crecimiento africano; Bélgica continúa siendo competitiva y España regresa al primer plano.

Lejos de renovar por completo el mapa del fútbol mundial, el Mundial 2026 confirma que el éxito sostenido pertenece cada vez más a selecciones con proyectos consolidados y continuidad competitiva.

Selección Rusia 2018 Catar 2022 Mundial 2026

Francia Campeón Subcampeón Cuartos

Argentina Octavos Campeón Cuartos

Inglaterra Semifinales Cuartos Cuartos

Marruecos Grupos Semifinales Cuartos

España Octavos Octavos Cuartos