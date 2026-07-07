Fútbol Internacional
Mundial 2026: la élite que domina las Copas del Mundo desde Rusia 2018 vuelve a los cuartos de final
Francia, Inglaterra, Argentina, Marruecos, Bélgica y el regreso de España confirman una tendencia que comenzó hace ocho años: un reducido grupo de selecciones se ha instalado de forma recurrente entre los ocho mejores del mundo.
La Selección de Francia, liderada por Kilyan Mbappé, se ha consolidado como la más regular desde Rusia 2018 cuando fue campeona. En esta Copa del Mundo 2026 alcanzó los cuartos de final y se perfila para continuar su camino a la final. Foto Prensa Libre: Straffon Images.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha vuelto a demostrar que el éxito en el fútbol internacional ya no depende únicamente de generaciones brillantes, sino de proyectos deportivos capaces de sostenerse en el tiempo.
Con la clasificación de Francia, Inglaterra, Argentina, España, Marruecos y Bélgica a los cuartos de final, el torneo confirma una tendencia iniciada en Rusia 2018: un grupo reducido de selecciones ha convertido esta instancia en su territorio habitual.
Más que un cambio de protagonistas, Norteamérica 2026 confirma que la élite mundial se ha vuelto más estable que nunca.
Francia, el modelo de mayor continuidad
Ningún equipo ha mostrado una regularidad comparable a la francesa. Los Bleus conquistaron el título en Rusia 2018, fueron subcampeones en Catar 2022 y ahora vuelven a instalarse entre los ocho mejores del Mundial.
La combinación entre experiencia y renovación, encabezada por Kylian Mbappé, mantiene a Francia como la referencia competitiva de la última década.
Inglaterra dejó atrás la irregularidad
La selección inglesa también consolidó un proyecto estable.
Semifinalista en Rusia 2018, cuartofinalista en Catar 2022 y nuevamente presente entre los ocho mejores en 2026, Inglaterra ha encontrado continuidad con una generación liderada por Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka.
El título sigue siendo la asignatura pendiente, pero la regularidad ya forma parte de su identidad.
Argentina prolonga la era Scaloni
La clasificación frente a Egipto confirmó que la Albiceleste mantiene el nivel competitivo alcanzado en Catar.
Tras conquistar el Mundial en 2022, Argentina vuelve a disputar los cuartos de final con una base consolidada y el liderazgo de Lionel Messi.
El proyecto encabezado por Lionel Scaloni convirtió a la selección sudamericana en una presencia habitual en las rondas decisivas.
Marruecos deja de ser sorpresa
El crecimiento marroquí ya no puede calificarse como una excepción.
Después de alcanzar las semifinales en Catar 2022, los Leones del Atlas regresan a los cuartos de final y se convierten en la primera selección africana que alcanza esta instancia en dos Mundiales consecutivos.
El proyecto encabezado por Achraf Hakimi consolida a Marruecos como una nueva potencia competitiva.
Bélgica demuestra que sigue vigente
Aunque buena parte de su generación dorada supera ya la treintena, Bélgica continúa siendo protagonista.
Tras alcanzar los cuartos de final en Rusia 2018, los Diablos Rojos regresan a esta instancia en Norteamérica 2026, demostrando que la experiencia sigue siendo un activo importante.
España vuelve a la élite
La principal novedad entre los cuartofinalistas es España.
Después de caer en octavos tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, La Roja vuelve a instalarse entre los ocho mejores por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando conquistó el único Mundial de su historia.
Con Lamine Yamal, Rodri y una nueva generación, España inicia un nuevo ciclo competitivo.
Una élite cada vez más estable
Los cuartos de final del Mundial 2026 confirman que el relevo generacional no modificó el equilibrio del fútbol internacional.
Francia, Inglaterra y Argentina mantienen una regularidad pocas veces vista en la era moderna; Marruecos consolida el crecimiento africano; Bélgica continúa siendo competitiva y España regresa al primer plano.
Lejos de renovar por completo el mapa del fútbol mundial, el Mundial 2026 confirma que el éxito sostenido pertenece cada vez más a selecciones con proyectos consolidados y continuidad competitiva.
|Selección
|Rusia 2018
|Catar 2022
|Mundial 2026
|Francia
|Campeón
|Subcampeón
|Cuartos
|Argentina
|Octavos
|Campeón
|Cuartos
|Inglaterra
|Semifinales
|Cuartos
|Cuartos
|Marruecos
|Grupos
|Semifinales
|Cuartos
|España
|Octavos
|Octavos
|Cuartos
|Bélgica
|Tercer lugar
|Grupos
|Cuartos