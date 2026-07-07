Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026: cruces, fechas y horarios

La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa decisiva. Tras una intensa fase eliminatoria de octavos de final y llena de sorpresas, ya quedaron definidos los ocho países que lucharán por un lugar en las semifinales del máximo torneo del futbol mundial.

Con solo siete partidos por disputarse para conocer al nuevo campeón del mundo, la emoción está al máximo y cada encuentro será una auténtica final anticipada.

Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza son las selecciones que continúan con vida en la competencia y buscarán dar el siguiente paso rumbo a la gloria mundialista.

Los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio en diferentes ciudades de Estados Unidos, escenarios que albergarán duelos de gran expectativa y alto nivel futbolístico.

Programación de los cuartos de final

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos

14.00 horas

Estadio de Boston

La gran candidata Francia, se enfrentará a Marruecos, que sigue haciendo historia en el escenario mundial. Los franceses parten como favoritos, pero el conjunto africano ha demostrado carácter y capacidad para competir contra cualquier rival.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

13.00 horas de Guatemala

Estadio de Los Ángeles

España y Bélgica protagonizarán un emocionante enfrentamiento en esta ronda. La selección española intentará imponer su característico juego asociativo y su capacidad ofensiva, mientras que Bélgica buscará hacer valer la calidad de su plantel para asegurar su clasificación a las semifinales.

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

15.00 horas

Estadio de Miami

Noruega continúa como una de las grandes sorpresas del torneo y ahora tendrá una prueba de fuego ante Inglaterra, selección que aspira a conquistar de nuevo una Copa del Mundo. Se espera un choque intenso entre dos equipos con gran poder ofensivo.

Argentina vs. Suiza

19.00 horas

Estadio de Kansas City

El cierre de los cuartos de final tendrá como protagonista a la selección argentina, una de las candidatas al título, frente a una Suiza que ha sabido abrirse camino entre las mejores selecciones del campeonato. La Albiceleste intentará imponer su jerarquía para seguir en carrera hacia una nueva estrella mundialista.

La carrera hacia el campeonato

Con solo ocho selecciones en competencia, cada partido tendrá un enorme valor. Los vencedores avanzarán a las semifinales y quedarán a solo dos triunfos de levantar el trofeo más codiciado del futbol.

La Copa del Mundo 2026 vive sus días más emocionantes, con enfrentamientos de alto nivel, figuras internacionales y sueños de grandeza en juego. La cuenta regresiva hacia la gran final ya comenzó y los cuartos de final prometen espectáculo, intensidad y emociones inolvidables para los aficionados de todo el planeta.