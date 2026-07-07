“Quieren tanto que Argentina gane”: técnico de Egipto estalla y cuestiona el Mundial 2026

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 contra Argentina dejó indignación en el campamento africano. Tras la derrota por 3-2, luego de desperdiciar una ventaja de dos goles en los últimos 13 minutos del encuentro, el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, criticó el arbitraje y cuestionó la actuación del colegiado francés François Letexier.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Hassan aseguró que el resultado estuvo condicionado por distintos factores y dejó entrever que la actuación arbitral fue determinante en el desenlace.

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro". "Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro".

Durante el encuentro, Egipto sufrió la anulación de un gol por una falta detectada al inicio de la jugada. Además, el conjunto africano reclamó una presunta infracción previa al tanto que significó la victoria de Argentina. Sobre esa acción, Hassan criticó que no se realizara una revisión más exhaustiva. "Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta, pero no se revisó la jugada para anular el gol. Así es la vida: injusta".

El entrenador afirmó que su equipo merecía un mejor desenlace después del esfuerzo realizado en la cancha. "Nos merecíamos esta victoria (...). Creo que el impacto de este resultado va mucho más allá de la derrota en sí, porque no hemos visto ni respeto ni Juego Limpio".

Hassan también reveló parte de la conversación que sostuvo con Letexier al finalizar el partido y expresó su malestar por las decisiones arbitrales. "Pensaba que tal vez él ocultaba algo, que quizás tenía algo que esconder. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación".

Como señal de protesta, el seleccionador egipcio anunció que dejará de seguir el resto de la competición cuando regrese a su país. "No voy a seguir, y se lo prometo, desde el momento en que regrese, los partidos de esta Copa Mundial de la Fifa. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más de este torneo".

El estratega reiteró sus críticas y aseguró que mantendrá su postura pese a las consecuencias. "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias; este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio".

Finalmente, Hassan dirigió un mensaje a los organizadores del torneo. "Y quiero decir una cosa más: si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?".

Las declaraciones del técnico egipcio podrían generar polémica en torno al Mundial 2026 por la gravedad de sus acusaciones contra el arbitraje y la organización del certamen, tras la eliminación de Egipto en los octavos de final.