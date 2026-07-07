Fútbol Internacional
“Quieren que Messi se quede en el torneo”: Egipto denuncia un Mundial 2026 “amañado”
El seleccionador Hossam Hassan y el delantero Mostafa Ziko cuestionaron el arbitraje del francés François Letexier y el uso del VAR tras la derrota 3-2 frente a Argentina, y aseguraron que el Mundial 2026 está "amañado".
El árbitro Francois Letexier (derecha) hace un gesto al egipcio Mohamed Salah durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Argentina en Atlanta, EE. UU., Egipto acusó de "Mundial amañado" para favorecer a Argentina y Lionel Messi. Foto Prensa Libre: EFE.
La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 quedó marcada por la polémica después de que el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, y el delantero Mostafa Ziko cuestionaran públicamente el arbitraje y el uso del VAR tras la derrota 3-2 en Atlanta.
Egipto llegó a ponerse 0-2 en el marcador, pero Argentina reaccionó con tres goles en 13 minutos y consiguió el boleto a la siguiente ronda.
Tras el partido, Hassan aseguró que las decisiones arbitrales condicionaron la eliminatoria y denunció un supuesto favorecimiento hacia Argentina.
"Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro. Nos hemos ido por motivos comerciales... ¡Quieren que Messi se quede en el torneo!", afirmó el técnico egipcio.
El seleccionador también sostuvo que el resultado estuvo influido por decisiones externas al juego.
"Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Nos robaron; hemos sufrido una injusticia", aseguró.
Ziko también criticó el arbitraje
Mostafa Ziko, autor del segundo gol de Egipto al minuto 67, también cuestionó la actuación arbitral. El delantero había celebrado previamente otra anotación, pero el VAR la anuló al detectar una falta en el inicio de la jugada.
"No necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina", declaró Ziko.
El atacante egipcio también resumió su molestia en redes sociales con un mensaje en inglés en el que felicitó irónicamente a Argentina y calificó el torneo como "amañado".
Las jugadas que generaron reclamos
Las protestas egipcias se concentraron principalmente en la anulación del gol de Ziko y en varias decisiones arbitrales durante la remontada argentina.
El equipo africano reclamó el criterio del árbitro François Letexier y del VAR en un partido que pasó de tener a Egipto con ventaja de dos goles a terminar con Argentina clasificada a los cuartos de final.
FIFA no se ha pronunciado
Hasta el cierre de esta edición, la FIFA no había respondido públicamente a las acusaciones del cuerpo técnico ni de los jugadores egipcios.
Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza, mientras que Egipto cerró su mejor participación mundialista tras alcanzar por primera vez una ronda de eliminación directa.