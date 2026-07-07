Lionel Messi agranda su leyenda en el Mundial 2026: lidera el goleo y amplía su récord histórico

Cuando Argentina más lo necesitaba, Lionel Messi volvió a aparecer. En un partido que parecía escaparse ante Egipto, el capitán albiceleste lideró la reacción y mantuvo con vida el sueño de su selección en la Copa del Mundo.

El duelo de octavos de final fue una prueba límite para la vigente campeona. Egipto llegó a tomar ventaja de dos goles y puso contra las cuerdas al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, la jerarquía argentina emergió en el tramo final. Messi descontó con una definición clave que reactivó a su equipo y abrió el camino para una remontada que terminó con el 3-2 definitivo.

Más allá del dramatismo, el tanto del rosarino tuvo un enorme peso estadístico. Con esa anotación llegó a ocho goles en el Mundial 2026 y se mantiene como líder de la tabla de goleadores, confirmando que, a sus 39 años, sigue siendo el futbolista más determinante del torneo.

Un récord que sigue creciendo

El gol ante Egipto también le permitió ampliar un registro que ya domina en solitario. Messi alcanzó los 21 goles en la historia de los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de todos los tiempos en la competición.

Su producción se distribuye en seis ediciones: Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1), Catar 2022 (7) y el actual Mundial 2026, donde ya suma ocho anotaciones, su mejor registro en una sola Copa del Mundo.

Detrás del capitán argentino aparecen otros nombres históricos. Kylian Mbappé es su perseguidor más cercano con 19 goles, seguido por Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazário (15) y Gerd Müller junto a Harry Kane (14).

La pelea por la Bota de Oro

Aunque Messi lidera la tabla de goleadores, la lucha por la Bota de Oro sigue abierta.

Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con siete anotaciones cada uno, mientras que Harry Kane suma seis. Más atrás, varios futbolistas aún tienen opciones de acercarse conforme avancen las fases eliminatorias.

Con Argentina ya instalada en los cuartos de final, Messi tendrá al menos un partido más para ampliar su legado. Cada gol refuerza su lugar en la historia y lo acerca a un nuevo reconocimiento individual, sin perder de vista el objetivo principal: conquistar otro título mundial.