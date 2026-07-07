VIDEO | Así fueron los goles de la remontada de Argentina ante Egipto rumbo a cuartos de final

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VIDEO | Así fueron los goles de la remontada de Argentina ante Egipto rumbo a cuartos de final

Cuando parecía que la vigente campeona se despedía, encontró en Lionel Messi el impulso para escribir una de las clasificaciones más memorables del Mundial 2026.

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Lionel Messi celebra con sus compañeros de Argentina, la clasificación a cuartos de final. (Foto Prensa Libre: EFE)

Lionel Messi celebra con sus compañeros de Argentina, la clasificación a cuartos de final. (Foto Prensa Libre: EFE)

Argentina estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó a tiempo.

La Albiceleste remontó un 2-0 en contra con tres goles en apenas 13 minutos para derrotar 3-2 a Egipto y clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El primer golpe llegó en la primera parte.

Tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Marawan Attia, el defensor Yasser Ibrahim ganó la posición dentro del área y venció de cabeza a Emiliano Martínez para adelantar a los egipcios.

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ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after winning the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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ATLANTA (EE.UU.), 07/07/2026.-El jugador de la selección de Argentina Leo Messi falla el penalti contra el portero la selección de Egipto Mostafa Ahmed Shobeir, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en el Atlanta Stadium.-EFE/ Alberto Boal

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Argentina tuvo la oportunidad de responder casi de inmediato.

Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, Lionel Messi no pudo convertir: el arquero Mohamed El Shenawy Shobeir adivinó el disparo y mantuvo la ventaja africana.

En el complemento, Egipto volvió a golpear.

Un veloz contragolpe encabezado por Haissem Hassan terminó con un pase al área para Mostafa Zico, quien definió para ampliar la diferencia a 2-0 y dejar contra las cuerdas a la campeona del mundo.

Cuando el panorama parecía irreversible, apareció Messi.

El capitán argentino levantó la cabeza y envió un centro preciso que encontró a Cristian Cuti Romero, quien ganó por arriba y conectó un cabezazo para descontar y devolverle la esperanza a la Albiceleste.

Cuatro minutos después llegó el empate. La defensa egipcia no logró despejar un balón dentro del área y, tras una chilena de Lautaro Martínez que dejó la pelota viva, Messi apareció para conectar una volea de zurda y firmar el 2-2.

El golpe definitivo nació en otro contragolpe argentino.

Egipto perdió el balón cerca del área rival y Lautaro Martínez aceleró por la banda derecha.

El delantero levantó la cabeza y envió un centro medido para Enzo Fernández, quien atacó el espacio y definió de cabeza para completar la remontada.

En apenas 13 minutos, Argentina transformó una eliminación casi segura en una clasificación heroica.

El equipo de Lionel Scaloni avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Suiza y Colombia.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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