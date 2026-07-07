VIDEO | Así fueron los goles de la remontada de Argentina ante Egipto rumbo a cuartos de final

Argentina estuvo al borde de la eliminación, pero reaccionó a tiempo.

La Albiceleste remontó un 2-0 en contra con tres goles en apenas 13 minutos para derrotar 3-2 a Egipto y clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El primer golpe llegó en la primera parte.

Tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha por Marawan Attia, el defensor Yasser Ibrahim ganó la posición dentro del área y venció de cabeza a Emiliano Martínez para adelantar a los egipcios.

Argentina tuvo la oportunidad de responder casi de inmediato.

Nicolás Tagliafico fue derribado dentro del área y el árbitro señaló penalti. Sin embargo, Lionel Messi no pudo convertir: el arquero Mohamed El Shenawy Shobeir adivinó el disparo y mantuvo la ventaja africana.

En el complemento, Egipto volvió a golpear.

Un veloz contragolpe encabezado por Haissem Hassan terminó con un pase al área para Mostafa Zico, quien definió para ampliar la diferencia a 2-0 y dejar contra las cuerdas a la campeona del mundo.

Cuando el panorama parecía irreversible, apareció Messi.

El capitán argentino levantó la cabeza y envió un centro preciso que encontró a Cristian Cuti Romero, quien ganó por arriba y conectó un cabezazo para descontar y devolverle la esperanza a la Albiceleste.

Cuatro minutos después llegó el empate. La defensa egipcia no logró despejar un balón dentro del área y, tras una chilena de Lautaro Martínez que dejó la pelota viva, Messi apareció para conectar una volea de zurda y firmar el 2-2.

El golpe definitivo nació en otro contragolpe argentino.

Egipto perdió el balón cerca del área rival y Lautaro Martínez aceleró por la banda derecha.

El delantero levantó la cabeza y envió un centro medido para Enzo Fernández, quien atacó el espacio y definió de cabeza para completar la remontada.

En apenas 13 minutos, Argentina transformó una eliminación casi segura en una clasificación heroica.

El equipo de Lionel Scaloni avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Suiza y Colombia.