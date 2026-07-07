Conmovido hasta las lágrimas: Lionel Scaloni rompe en llanto tras la heroica remontada de Argentina

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Conmovido hasta las lágrimas: Lionel Scaloni rompe en llanto tras la heroica remontada de Argentina

El seleccionador argentino se quebró tras la remontada ante Egipto y dedicó un emotivo mensaje al plantel que mantiene vivo el sueño de revalidar el título mundial.

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ATLANTA (United States), 07/07/2026.- Argentina's head coach Lionel Scaloni ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Argentina against Egypt, in Atlanta, USA, 07 July 2026. (Egipto) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Lionel Scaloni salió emocionado luego del triunfo de Argentina sobre Egipto. (Foto Prensa Libre: EFE)

Hay victorias que se celebran. Y hay otras que desbordan cualquier emoción.

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 perteneció a ese segundo grupo y terminó quebrando incluso a Lionel Scaloni.

El seleccionador argentino no pudo contener las lágrimas después de que la Albiceleste remontara un 2-0 frente a Egipto con tres goles en apenas 13 minutos, una reacción que mantuvo con vida al vigente campeón del mundo.

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Visiblemente emocionado al finalizar el encuentro, Scaloni intentó responder a la entrevista televisiva, pero la voz se le quebró antes de completar una frase.

"No puedo mirarte, lo siento, estoy muy afectado, qué grupo de jugadores, hermano, eso es todo… tengo que irme, no puedo."
Lionel Scaloni, técnico de Argentina

Tras esas palabras, el técnico se retiró entre lágrimas, incapaz de ocultar el impacto que le provocó una remontada que quedará entre las más memorables de la historia reciente de la selección argentina.

Las imágenes del entrenador emocionado se viralizaron rápidamente en redes sociales y reflejaron el vínculo que mantiene con un plantel que volvió a responder en el momento más crítico.

Cuando la eliminación parecía inevitable, el equipo encontró la fuerza para levantarse y escribir otra página épica en su camino mundialista.

Más allá del resultado, la escena dejó una de las postales más humanas del torneo: un campeón del mundo que, lejos de la euforia o los discursos, simplemente no pudo contener las lágrimas ante la entrega de sus futbolistas.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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